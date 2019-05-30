"Там копита!" У мережі ажіотаж через відео зі "зламаним" Путіним

В інтернеті спалахнула бурхлива дискусія довкола дивного відео з президентом Росії Володимиром Путіним. Люди запідозрили його в махінаціях зі зростом і використанні для цього спеціальних конструкцій або взуття.

Ролик публікували на сторінці пабліку "Роісся 24" у Facebook. "Ноги, як у Бога!" – коротко підписали його. На кадрах видно, як одна нога Путіна неприродно вигинається в іншу сторону, коли він відстовбурчує носок (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін Скріншот відео

Під постом дуже швидко набралося понад 200 коментарів і фотожаб, в яких користувачі кепкують над Путіним і дивними змінами його зросту.

"Дістали вже! У Путіна під туфлями ковзани, після зустрічі – одразу на лід. Часу на розкачку немає!", "Какашки зі штанини, напевно, витрушує", "Копита там, що незрозумілого", "Так виглядають "пиняходи", "Місячна, бл*, хода", "Підбори розроблені у Сколково", "Наноходулі", "Парнокопитний", – жартують під відео, яке розійшлося інтернетом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Путіна викрили в махінації зі зростом, який він ретельно намагається приховати на фото. Приводом для обговорення стала світлина лідера РФ з главою В'єтнаму Нгуєном Суан Фуком. В'єтнамський президент виявився ще нижчим від Путіна. Користувачі відзначили, що через це російський лідер охоче позував з ним перед камерами, щоб виглядати вищим.

Також в мережі знайшли докази того, що Путін вдається до послуг пластичних хірургів. На фото помітно, як перемістилася родимка президента РФ. Кілька десятків років тому вона знаходилася на щоці російського лідера. Тепер же "підповзла" практично під око.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram