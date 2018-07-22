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Советская карикатура "предсказала" президентство Трампа

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Художники одного из советских изданий в 1984 году нарисовали карикатуру на саммит "Большой семерки" и президента США Рональда Рейгана.

Рисунок опубликовал в своем Facebook российский правозащитник Евгений Ихлов.

"Советские карикатуристы 1984 года идеально попали не в Рейгана, но в Трампа", - написал он.

На карикатуре изображен Рейган в образе ковбоя на мешках с деньгами, который набрасывает лассо "политическое единство" на представителей стран-членов G-7.

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"Слетелась для переговоров — "Семерка" — семеро партнеров. Но больше всех один хлопочет: Семь шкур содрать с партнеров хочет", - подписали авторы свою работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп на саммите НАТО потребовал от членов Североатлантического альянса увеличить расходы на оборону.

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