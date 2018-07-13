Собака спела песню и стала звездой талант-шоу в США: видеофакт

Золотистый ретривер по кличке Оскар принял участие в американском конкурсе талантов America's Got Talent. Его пение покорило жюри и зрителей.

Видео опубликовано на официальном YouTube-канале проекта. Пес спел под аккомпанемент пианино, на котором играла его хозяйка Пэм.

В жюри были приятно удивлены способностями собаки. По их словам, именно этого не хватало шоу долгие годы. Однако они раскритиковали хозяйку за некачественную работу с клавишами.

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Пэм рассказала, что талант Оскара проявился полтора года назад. Тогда женщина играла на пианино, а пес начал ей подпевать. Через полтора года пара стала профессиональным дуэтом.

Оскар вместе с хозяйкой прошли в следующий этап талант-шоу.

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