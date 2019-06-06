Сносило крыши, падали столбы: на Херсонщине прошел страшный ураган. Фото с места ЧП

В среду, 5 июня, в селе Казачьи Лагеря Алёшковского района Херсонской области прошёл сильный ураган. Шквальный ветер повалил десятки деревьев, разрушил здания, дома остались без электричества.

Последствия стихийного бедствия показали в Facebook. "Катастрофа! Это последствия урагана в Козачьих Лагерях. Сносило крыши, падали столбы, деревья, затопило урожай, на церкви погнуло крест. Сейчас село без света", – написала пользователь соцсети Янина Лебедева на своей странице (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По ее словам, местные жители в шоке и не знают, как будут восстанавливать дома.

На Херсонщине прошел страшный ураган Facebook Янина Лебедева

Как рассказали в управлении ГосЧС в Херсонской области, жертв и пострадавших нет. Из-за ухудшения погодных условий, в том числе шквалистого ветра, в селе повреждено крыши 50 зданий, среди них и школа, обрушено около 50 деревьев, говорится на сайте регионального управления ГосЧС.

На Херсонщине прошел страшный ураган Facebook Янина Лебедева

На Херсонщине прошел страшный ураган Facebook Янина Лебедева

На Херсонщине прошел страшный ураган ks.dsns.gov.ua

На Херсонщине прошел страшный ураган ks.dsns.gov.ua

На Херсонщине прошел страшный ураган ks.dsns.gov.ua

На Херсонщине прошел страшный ураган Facebook Янина Лебедева

На Херсонщине прошел страшный ураган Facebook Янина Лебедева

На Херсонщине прошел страшный ураган Facebook Янина Лебедева

На Херсонщине прошел страшный ураган Facebook Янина Лебедева

На Херсонщине прошел страшный ураган Facebook Янина Лебедева

На Херсонщине прошел страшный ураган Facebook Янина Лебедева

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Житомирщину обрушился сильный ураган, а в Запорожской области пронесся мощный смерч.

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