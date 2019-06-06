Зносило дахи, падали стовпи: на Херсонщині пройшов страшний буревій. Фото з місця НП

У середу, 5 червня, в селі Козачі Лагері Олешківського району Херсонської області пройшов сильний ураган. Шквальний вітер повалив десятки дерев, зруйнував будівлі, будинки залишилися без електрики.

Наслідки стихійного лиха показали в Facebook. "Катастрофа! Це наслідки урагану в Козачих Лагерях. Зносило дахи, падали стовпи, дерева, затопило урожай, на церкві погнуло хрест. Зараз село без світла", – написала користувач соцмережі Яніна Лебедєва на своїй сторінці (щоб подивитися фото, доскрольте новина до кінця).

За її словами, місцеві жителі в шоці і не знають, як будуть відновлювати будинки.

На Херсонщині пройшов страшний буревій Facebook Яніна Лебедєва

Як розповіли в управлінні ДСНС в Херсонській області, жертв і постраждалих немає. Через погіршення погодніх умов, в тому числі шквалистий вітер, в селі пошкоджено дахи 50 будівель, серед них і школа, обрушено близько 50 дерев, йдеться на сайті регіонального управління ДСНС.

На Херсонщині пройшов страшний буревій Facebook Яніна Лебедєва

На Херсонщині пройшов страшний буревій Facebook Яніна Лебедєва

На Херсонщині пройшов страшний буревій ks.dsns.gov.ua

На Херсонщині пройшов страшний буревій ks.dsns.gov.ua

На Херсонщині пройшов страшний буревій ks.dsns.gov.ua

На Херсонщині пройшов страшний буревій Facebook Яніна Лебедєва

На Херсонщині пройшов страшний буревій Facebook Яніна Лебедєва

На Херсонщині пройшов страшний буревій Facebook Яніна Лебедєва

На Херсонщині пройшов страшний буревій Facebook Яніна Лебедєва

На Херсонщині пройшов страшний буревій Facebook Яніна Лебедєва

На Херсонщині пройшов страшний буревій Facebook Яніна Лебедєва

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Житомирщину обрушився сильний ураган, а в Запорізькій області пронісся потужний смерч.

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