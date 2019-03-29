|Курьезы
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Курьезы

"Скакун с морковкой и пугливый щенок!" Новое видео с Путиным вызвало смех в сети

3.4тЧитать материал на украинском

В сети высмеяли визит российского президента Владимира Путина в Кыргызстан, где ему подарили коня и щенка.

Видео со встречи с лидером страны Сооронбаем Жеенбековым в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Не бойся, не бойся": Путин, орловский скакун с морковкой и пугливый щенок Шерхан", – так подписал он видео, на котором глава Кремля осматривает своих новых питомцев.

Новости
В "ДНР" опозорились из-за ракеты Путина: опубликованы фото

В сети смеялись над тем, как Путин кормил коня морковкой и пытался подружиться с псом. В комментариях отмечали, что вместо настоящих новостей рассказывают о путешествиях президента РФ.

"Почему человек с собачкой не упал на колени и не бил поклоны? И землю не начал целовать, по которой прошел его бог", "Все скачет и скачет", "Зачем нам события в Ингушетии? Вот Путин, вот пугливый щенок. Все ок!", "Откусил бы щенок что-нибудь у Путина, вот был бы прикол. Или у него штаны тоже бронированные?", "Фейковый президент", "Дед весь трясется от страха", "Почему Путин не сел на коня? Скамейку не подобрали?", "Не смог прокатиться на подарке, так как организаторы пожлобились на табуреточку", "Щенок не только пугливый, а вообще какой-то забитый!", "Все смешалось: кони, люди... Который из них Путин?" – писали в соцсети.

"Скакун с морковкой и пугливый щенок!" Новое видео с Путиным вызвало смех в сети

Скриншот

"Скакун с морковкой и пугливый щенок!" Новое видео с Путиным вызвало смех в сети

Скриншот

"Скакун с морковкой и пугливый щенок!" Новое видео с Путиным вызвало смех в сети

Скриншот

"Скакун с морковкой и пугливый щенок!" Новое видео с Путиным вызвало смех в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин похвастался "чудо-лимузином" и нарвался на смех в сети.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Владимир Путин
Место
Кыргызстан
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
22
22
Смешно
3
Интересно
2
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ронович Рон
Ронович Рон
Хохлошлюхи с именем Путина спать ложатся, ни дня без ихнего идола, скоро у каждого хохла дома будет висеть фото ВВ, вместо иконы)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Юг Руси
Юг Руси
Та фигня фсьо это! Алкоголику 100 грамм самогонки на встречах наливают! Вот это круто! А Путину какого-то коня с щенком, смешно! 😁
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
andrei andrei
andrei andrei
Хохлы, все таки вы конченные дебилы😁
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
CARGO 100
CARGO 100
Belov Тима, мы будем молиться за вас 31-го марта, даун.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Belov Тима
Belov Тима
andrei andrei, кацап,ты помолился на деда Кабаева уже?,если нет бегом
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения