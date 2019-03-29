"Скакун с морковкой и пугливый щенок!" Новое видео с Путиным вызвало смех в сети

В сети высмеяли визит российского президента Владимира Путина в Кыргызстан, где ему подарили коня и щенка.

Видео со встречи с лидером страны Сооронбаем Жеенбековым в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Не бойся, не бойся": Путин, орловский скакун с морковкой и пугливый щенок Шерхан", – так подписал он видео, на котором глава Кремля осматривает своих новых питомцев.

В сети смеялись над тем, как Путин кормил коня морковкой и пытался подружиться с псом. В комментариях отмечали, что вместо настоящих новостей рассказывают о путешествиях президента РФ.

"Почему человек с собачкой не упал на колени и не бил поклоны? И землю не начал целовать, по которой прошел его бог", "Все скачет и скачет", "Зачем нам события в Ингушетии? Вот Путин, вот пугливый щенок. Все ок!", "Откусил бы щенок что-нибудь у Путина, вот был бы прикол. Или у него штаны тоже бронированные?", "Фейковый президент", "Дед весь трясется от страха", "Почему Путин не сел на коня? Скамейку не подобрали?", "Не смог прокатиться на подарке, так как организаторы пожлобились на табуреточку", "Щенок не только пугливый, а вообще какой-то забитый!", "Все смешалось: кони, люди... Который из них Путин?" – писали в соцсети.

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Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин похвастался "чудо-лимузином" и нарвался на смех в сети.

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