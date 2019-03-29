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"Скакун із морквою та полохливе щеня!" Нове відео з Путіним викликало сміх у мережі

3.4тЧитати матеріал російською

У мережі висміяли візит російського президента Володимира Путіна в Киргизстан, де йому подарували коня та цуценя.

Відео із зустрічі з лідером країни Сооронбаєм Жеєнбековим у Twitter опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

"Не бійся, не бійся": Путін, орловський скакун з морквою та полохливе щеня Шерхан", – так підписав він відео, на якому глава Кремля оглядає своїх нових вихованців.

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У мережі сміялися над тим, як Путін годував коня морквиною і намагався подружитися з псом. У коментарях зазначили, що замість справжніх новин розповідають про подорожі президента РФ.

"Чому людина з собачкою не впала на коліна і не била поклони? І землю не почав цілувати, по якій пройшов його бог", "Все скаче і скаче", "Навіщо нам події в Інгушетії? Ось Путін, ось полохливе щеня. Все ок!","Відкусило б щеня що-небудь у Путіна, ото був би прикол. Або у нього штани теж броньовані?","Фейковий президент", "Дід увесь трясеться від страху","Чому Путін не сів на коня? Лавку не підібрали?","Не зміг покататися на подарунку, оскільки організатори не знайшли стільчик"," Щеня не тільки полохливе, а взагалі якесь забите!","Все змішалося: коні, люди... Котрий із них Путін?" – писали в соцмережі.

"Скакун із морквою та полохливе щеня!" Нове відео з Путіним викликало сміх у мережі

Скріншот

"Скакун із морквою та полохливе щеня!" Нове відео з Путіним викликало сміх у мережі

Скріншот

"Скакун із морквою та полохливе щеня!" Нове відео з Путіним викликало сміх у мережі

Скріншот

"Скакун із морквою та полохливе щеня!" Нове відео з Путіним викликало сміх у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Путін похвалився "чудо-лімузином" і нарвався на сміх в мережі.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Киргизстан
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Коментарі
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Ронович Рон
Ронович Рон
Хохлошлюхи с именем Путина спать ложатся, ни дня без ихнего идола, скоро у каждого хохла дома будет висеть фото ВВ, вместо иконы)
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0
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Юг Руси
Юг Руси
Та фигня фсьо это! Алкоголику 100 грамм самогонки на встречах наливают! Вот это круто! А Путину какого-то коня с щенком, смешно! 😁
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andrei andrei
andrei andrei
Хохлы, все таки вы конченные дебилы😁
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CARGO 100
CARGO 100
Belov Тима, мы будем молиться за вас 31-го марта, даун.
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Belov Тима
Belov Тима
andrei andrei, кацап,ты помолился на деда Кабаева уже?,если нет бегом
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