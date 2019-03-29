"Скакун із морквою та полохливе щеня!" Нове відео з Путіним викликало сміх у мережі

У мережі висміяли візит російського президента Володимира Путіна в Киргизстан, де йому подарували коня та цуценя.

Відео із зустрічі з лідером країни Сооронбаєм Жеєнбековим у Twitter опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

"Не бійся, не бійся": Путін, орловський скакун з морквою та полохливе щеня Шерхан", – так підписав він відео, на якому глава Кремля оглядає своїх нових вихованців.

У мережі сміялися над тим, як Путін годував коня морквиною і намагався подружитися з псом. У коментарях зазначили, що замість справжніх новин розповідають про подорожі президента РФ.

"Чому людина з собачкою не впала на коліна і не била поклони? І землю не почав цілувати, по якій пройшов його бог", "Все скаче і скаче", "Навіщо нам події в Інгушетії? Ось Путін, ось полохливе щеня. Все ок!","Відкусило б щеня що-небудь у Путіна, ото був би прикол. Або у нього штани теж броньовані?","Фейковий президент", "Дід увесь трясеться від страху","Чому Путін не сів на коня? Лавку не підібрали?","Не зміг покататися на подарунку, оскільки організатори не знайшли стільчик"," Щеня не тільки полохливе, а взагалі якесь забите!","Все змішалося: коні, люди... Котрий із них Путін?" – писали в соцмережі.

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Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Путін похвалився "чудо-лімузином" і нарвався на сміх в мережі.

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