В "ДНР" опозорились из-за ракеты Путина: опубликованы фото

В оккупированном Донецке местные оккупационные власти опозорились, перепутав вооружение российского производства с украинским.

Так, подконтрольные боевикам СМИ показали в сети фото с выставки об "агрессии ВСУ", которую устроили в Донецком краеведческом музее. Пользователи тут же заметили прокол.

В частности, организаторы выставили на обозрение часть ракеты ЗРК "Тор" (российское вооружение).

ЗРК "Тор"

"Эта выставка посвящена жестокости и агрессии Украины против жителей Донбасса. Пять лет мы находимся в состоянии войны, разрушаются здания, музеи, заводы, дома, уходят из жизни люди. К сожалению, наша многострадальная донецкая земля терпит украинскую агрессию. Эта выставка посвящена тем ужасным действиям, которые совершаются против нас", – утверждает так называемый "министр культуры ДНР" Михаил Желтяков.

На самом же деле, на ней представлены российские экспонаты.

ЗРК "Тор"

Организаторы выставки "агрессии ВСУ", конечно, просто красавчики. Не забыли выложить на всеобщее обозрение головную часть ракеты ЗРК "Тор". Российской, конечно #гуманитарка https://t.co/jinXMhdom3 pic.twitter.com/iOWE1aTARa — Necro Mancer (@666_mancer) 28 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России похвастались новыми снайперскими винтовками T-5000 "Точность", которые поступили на вооружение Росгвардии.

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