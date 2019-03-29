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В "ДНР" опозорились из-за ракеты Путина: опубликованы фото

1.3тЧитать материал на украинском

В оккупированном Донецке местные оккупационные власти опозорились, перепутав вооружение российского производства с украинским.

Так, подконтрольные боевикам СМИ показали в сети фото с выставки об "агрессии ВСУ", которую устроили в Донецком краеведческом музее. Пользователи тут же заметили прокол.

В частности, организаторы выставили на обозрение часть ракеты ЗРК "Тор" (российское вооружение).

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ЗРК "Тор"

ЗРК "Тор"

"Эта выставка посвящена жестокости и агрессии Украины против жителей Донбасса. Пять лет мы находимся в состоянии войны, разрушаются здания, музеи, заводы, дома, уходят из жизни люди. К сожалению, наша многострадальная донецкая земля терпит украинскую агрессию. Эта выставка посвящена тем ужасным действиям, которые совершаются против нас", – утверждает так называемый "министр культуры ДНР" Михаил Желтяков.

На самом же деле, на ней представлены российские экспонаты.

ЗРК "Тор"

ЗРК "Тор"

Как сообщал OBOZREVATEL, в России похвастались новыми снайперскими винтовками T-5000 "Точность", которые поступили на вооружение Росгвардии.

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Темы
Новости Донецка и Донецкой областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
во бля дебилы кокошные,руцкие нелюди ни когда не отличались умом и собразительностью
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