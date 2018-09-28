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Сеть позабавила истерика в России вокруг продаж новых моделей iPhone

1.6тЧитать материал на украинском

В пятницу, 28 сентября, в России стартовали продажи новых моделей смартфонов iPhone американской компании Apple.

Как пишут пользователи соцсетей, у магазинов традиционно выстроились очереди, в которых собрались сотни покупателей. Как оказалось вскоре после открытия одного из магазинов, также сотни людей вовсе не собирались покупать новую технику.

"Когда магазин открылся, в него предложили войти первым десяти стоявшим в очереди, но никто этого не сделал. Тогда пригласили вторую десятку, среди них желающих приобрести новый айфон также не оказалось", - пишут в соцсетях.

Позже люди, покинувшие очередь, рассказали журналистам, что вовсе не собирались покупать смартфоны, а заняли место в очередях, чтобы продать его настоящим покупателям.

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Наиболее популярным за день стал первый покупатель, вошедший в магазин - 246 человек из очереди (предыдущие 245 просто ушли). Однако прославился некий Валерий лишь потому, что зашел в магазин и вышел с пустыми руками. Журналистам россиянин признался, что выкупил место в очереди за 150 тыс. рублей в надежде продать его дороже. Однако место так никто и не купил, мужчине ничего не оставалось как зайти в магазин и просто из него выйти.

Как пишут очевидцы, стоящих в очереди не смущает дождь и сырая погода. Некоторые стали приходить к магазинам еще за сутки.

Смотрите также на OBOZREVATEL любопытную инфографику, сколько украинцам нужно работать, чтобы купить новый iPhone.

Место
Россия
Объекты
AppleiPhone AppleiPhoneсоцсетиFacebookTwitterвидео
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Ватники в очереди по привычке стоят.
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andreyev andrei
andreyev andrei
Stepanenko Sania, До бандерлогов эта модель дойдет только в следущем году. Х
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