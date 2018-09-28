Сеть позабавила истерика в России вокруг продаж новых моделей iPhone

В пятницу, 28 сентября, в России стартовали продажи новых моделей смартфонов iPhone американской компании Apple.

Как пишут пользователи соцсетей, у магазинов традиционно выстроились очереди, в которых собрались сотни покупателей. Как оказалось вскоре после открытия одного из магазинов, также сотни людей вовсе не собирались покупать новую технику.

"Когда магазин открылся, в него предложили войти первым десяти стоявшим в очереди, но никто этого не сделал. Тогда пригласили вторую десятку, среди них желающих приобрести новый айфон также не оказалось", - пишут в соцсетях.

Позже люди, покинувшие очередь, рассказали журналистам, что вовсе не собирались покупать смартфоны, а заняли место в очередях, чтобы продать его настоящим покупателям.

Первый в очереди за новым iPhone не стал заходить в магазин и прилюдно порвал свой талон. Парень хотел выручить 500 тысяч рублей за место, но не получилось. ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/im8wK43JDa — НТВ (@ntvru) 28 сентября 2018 г.

А этот мужчина первым вошел в магазин, чтобы приобрести новый iPhone в Москве. Место в очереди он купил за 150 тысяч рублей, но на гаджет денег не хватило pic.twitter.com/JvkmFjAU55 — НТВ (@ntvru) 28 сентября 2018 г.

Наиболее популярным за день стал первый покупатель, вошедший в магазин - 246 человек из очереди (предыдущие 245 просто ушли). Однако прославился некий Валерий лишь потому, что зашел в магазин и вышел с пустыми руками. Журналистам россиянин признался, что выкупил место в очереди за 150 тыс. рублей в надежде продать его дороже. Однако место так никто и не купил, мужчине ничего не оставалось как зайти в магазин и просто из него выйти.

Не могу определить, что глупее: взять iPhone в кредит или стоять за ним в очереди? — ⚡️Annaira⚡️ (@arianna_lax) 28 сентября 2018 г.

Сегодня начались продажи iPhone. Первым в магазин зашел пьяненький Валера и его история трагична: он купил место за 150 тысяч, чтобы потом перепродать, но место никто не выкупил, а денег на новый iPhone не осталось. Поэтому он просто зашел и вышел. — Лев Борисов (@erkupura) 28 сентября 2018 г.

Как пишут очевидцы, стоящих в очереди не смущает дождь и сырая погода. Некоторые стали приходить к магазинам еще за сутки.

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