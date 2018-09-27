Киевлянка угодила на крючок аферистов с ''новым'' iPhone

Киевлянка Маргарита Майорова стала жертвой аферистов в одном из интернет-магазинов в столице.

Как рассказала девушка своим фолловерам в соцсети, купленный за 20 тыс. гривен iPhone 7+ оказался активированным еще год назад, а к этому времени еще и неисправным. Свою вину в магазине отрицают и отказываются возвращать деньги.

"Купили новый iphone 7+ за 20 000 грн. Проверили на сайте Apple - все чисто. Проблемы начались в тот же вечер. Тачпад не реагирует, наушники шумят, батарея разряжается быстро (92% мощность вместо предполагаемых 100%). Сделали экспертизу в сертифицированном центре Apple, оказалось, что телефон был активирован в 2017 году", - рассказала Майорова, приложив к своему посту копию товарного чека от интернет-магазина iFruit.

Обратившись в магазин, девушка так и не смогла урегулировать конфликт, и вызвала полицию.

"У магазина iFruit нет юридического и физического адреса, обратите внимание на печать. Представители магазина отказываются возвращать деньги. Сейчас мы у них в так называемом "сервисном центре". Ждем полицию, чтобы зафиксировать акт мошенничества", - добавила она.

Пост киевлянки получил активный отклик ее фолловеров в соцсети, которые напомнили о законе, позволяющем возвращать товар в магазин в течение 14 дней после покупки.

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