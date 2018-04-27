Сеть покорил чихающий кот: появилось забавное видео

В сети набирает популярность забавное видео с котом, который долгое время, подобно человеку, пытается чихнуть (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Оно вызвало такой ажиотаж, что интернет-пользователи сразу вывели его в топ просмотров на ресурсе Reddit, где опубликован ролик.

На нем запечатлено, как кот у которого не получается чихнуть, приподнимает лапку, ловит ртом воздух и облизывает себе нос, скосив глаза. Спустя несколько секунд ему это все же удается.

Люди отметили, что пересматривали смешные кадры несколько раз подряд и пришли к выводу, что это лучший способ поднять кому-либо настроение.

Как сообщал "Обозреватель", в сети набирает популярность видео с неуклюжим котенком, который, неосторожно наступив на край ноутбука, падает вместе с ним.