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"Летающий" котенок с ноутбуком стал звездой сети: появилось видео

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В сети набирает популярность видео с неуклюжим котенком, который неосторожно наступив на край ноутбука и падает вместе с ним (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Так, всего за три дня с момента публикации оно собрало почти 5 млн просмотров, более 145 тыс. ретвітів и порядка 386 тыс. лайков. Забавную запись опубликовал 23 апреля пользователь Брэндон Салинас в своем Twitter.

На ней видно, как малыш вскарабкивается с дивана на ноутбук, за которым работает его хозяин, наступает на его край и, замирая, как игрушка, падает вместе с компьютером со стола.

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В комментариях мужчина успокоил своих подписчиков, опубликовав еще одну запись с котенком, на которой видно, что с ним в се в порядке.

Пользователи положительно отреагировали на забавное видео и даже сравнили животное с Майклом Джексоном.

Котенок

Котенок

Ранее "Обозреватель" писал о канадском коте породы рэгдолл по кличке Мерлин, который также стал настоящей звездой интернета из-за вечно сердитого выражения мордочки.

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