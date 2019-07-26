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Сеть испугал убегающий из тарелки кусок сырого мяса: видео стало вирусным

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В сети вирусным стало видео, снятое девушкой Ри Филлипс из Флориды (США), на котором кусок сырого мяса – предположительно, разделанной курицы – пытается сбежать из тарелки в ресторане.

Видео, опубликованным на Facebook, поделились более 200 тысяч человек. Также под ним появилось более 60 тысяч комментариев. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

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Одни пользователи сети предположили, что ролик может быть монтажом, другие, что к мясу привязана нитка. Нашлись и те, кто считает видео вполне правдоподобным, а мясо могло двигаться из-за оставшихся в тканях нервных окончаниях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мерзкое видео с работником ресторана стало вирусным.

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Место
США
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Чушь!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Тупой и ещё тупее. Я бы ещё понял эту чушь, опубликованную на расейских ресурсах. Там кацaпский скот все схавает.
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