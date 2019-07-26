Сеть испугал убегающий из тарелки кусок сырого мяса: видео стало вирусным

В сети вирусным стало видео, снятое девушкой Ри Филлипс из Флориды (США), на котором кусок сырого мяса – предположительно, разделанной курицы – пытается сбежать из тарелки в ресторане.

Видео, опубликованным на Facebook, поделились более 200 тысяч человек. Также под ним появилось более 60 тысяч комментариев. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

Одни пользователи сети предположили, что ролик может быть монтажом, другие, что к мясу привязана нитка. Нашлись и те, кто считает видео вполне правдоподобным, а мясо могло двигаться из-за оставшихся в тканях нервных окончаниях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мерзкое видео с работником ресторана стало вирусным.

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