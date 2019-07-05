Морская звезда с "упрогой попкой" стала вирусным мемом: лучшие фотожабы

В соцсетях стала вирусной фотография морской звезды с "округлыми ягодицами", которая мгновенно стала мемом.

Ученые объяснили UsaToday, что именно делает морская звезда в тот момент, когда ее сфотографировали.

Так, ихтиолог Нейт Джарос объяснил пользователям соцсетей, что на самом деле на фотографии, сделанной одним из посетителей океанариума, изображена морская звезда не с "большими ягодицами" а просто в расслабленном состоянии.

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Морская звезда

Две из пяти конечностей морской звезды в момент снимка находятся в расслабленном состоянии, а потому выглядят выпуклее тех трех, которыми она цепляется за вертикальную поверхность камня.

"Так происходит, когда звезда ест", — пояснил ученый.

Но пользователи соцсетей сочли морскую звезду похожей на Патрика из мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны" и заполонили интернет фотожабами.

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