Мережу злякав шматок сирого м'яса, який втік із тарілки: відео стало вірусним

У мережі вірусним стало відео, зняте дівчиною Рі Філліпс із Флориди (США), на якому шматок сирого м'яса – імовірно, обробленої курки – намагається втекти з тарілки в ресторані.

Відео, опублікованим у Facebook, поділилися понад 200 тисяч осіб. Також під ним з'явилося більше 60 тисяч коментарів. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки)

Одні користувачі мережі припустили, що ролик може бути монтажем, інші, що до м'яса прив'язана нитка. Знайшлися й ті, хто вважає відео цілком правдоподібним, а м'ясо могло рухатися через нервові закінчення, які лишилися у тканинах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мерзенне відео з працівником ресторану стало вірусним.

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