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Мережу злякав шматок сирого м'яса, який втік із тарілки: відео стало вірусним

3.2т Читати матеріал російською

У мережі вірусним стало відео, зняте дівчиною Рі Філліпс із Флориди (США), на якому шматок сирого м'яса – імовірно, обробленої курки – намагається втекти з тарілки в ресторані.

Відео, опублікованим у Facebook, поділилися понад 200 тисяч осіб. Також під ним з'явилося більше 60 тисяч коментарів. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки)

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Одні користувачі мережі припустили, що ролик може бути монтажем, інші, що до м'яса прив'язана нитка. Знайшлися й ті, хто вважає відео цілком правдоподібним, а м'ясо могло рухатися через нервові закінчення, які лишилися у тканинах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мерзенне відео з працівником ресторану стало вірусним.

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США
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Чушь!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Тупой и ещё тупее. Я бы ещё понял эту чушь, опубликованную на расейских ресурсах. Там кацaпский скот все схавает.
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