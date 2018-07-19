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"Секс медведей": в сети всплыло курьезное фото с Меркель

3.9тЧитать новость на украинском

Канцлера Германии Ангелу Меркель сфотографировали на фоне игрушек-медведей, которые были уложены в позе, напоминающей половой акт.

Как передает The Daily Mirror, снимок был сделан во время визита немецкого лидера в детский сад католической благотворительной организации "Каритас" в Кельне.

На фото Меркель сидит за столом с детьми, тогда как два медведя находятся на заднем плане прямо на крыше игрушечного домика-шкафа.

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Кадр был быстро распространен различными СМИ и в соцсетях, став поводом для шуток.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось курьезное фото "задержания" главы РФ Владимира Путина с медведем.

Персона
Ангела Меркель
Место
Германия
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