Полиция Москвы "задержала" Путина с медведем: курьезные фото

В центре Москвы, в месте, где традиционно собираются футбольные болельщики, неизвестные установили картонное изображение президента РФ Владимира Путина. Увидев его, полиция приняла решение увезти "Путина" с собой.

Фигура президента появилась на Никольской около 17:00 по московскому времени. Кто и зачем ее туда принес - неизвестно, написал "Рамблер" на своей странице в Twitter.

Достопримечательность дня — на Никольской появился Путин с флажком FIFA и медведем pic.twitter.com/36FYkUd65G — Рамблер/ (@ramblerru) 7 июля 2018 г.

Картонная фигура Путина была размером в человеческий рост, а рядом с "президентом" был изображен бурый медведь. Московские полицейские в итоге унесли картонного Владимира Путина с Никольской улицы.

Примечательно, что после установки около "Путина" собралась огромная толпа людей, чтобы сфотографироваться на память. В очереди люди стояли по паре минут. Стоит отметить, что абсолютно все очевидцы не заметили ничего противозаконного в данном происшествии.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин решил объединить усилия с европейскими странами в борьбе с кибератаками.