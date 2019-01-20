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''Сбежал в Ялту'': в США удивили странной новостью про Трампа

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В США подставное издание распространило новость о том, что президент Дональд Трамп якобы сбежал в аннексированную Россией Ялту.

Статья с таким содержанием вышла в фейковом номере газеты The Washington Post. Утром 16 января в Вашингтоне "газету" раздавали в нескольких местах, в том числе напротив Белого дома. Выпуск датирован 1 мая 2019 года, пишут "Крым.Реалии".

Выдуманная статья сообщает об отставке президента США Дональда Трампа. Тот якобы оставил после себя записку в Овальном кабинете и сбежал в Ялту.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

В The Washington Post уже возмутились тем, что шутники воспользовались добрым именем издания для своей акции, и заявили, что обеспокоены путаницей, которая могла возникнуть из-за фейковой газеты у их читателей.

Позже выяснилось, что за акцией стоит группа The Yes Men. Президент США эту акцию не комментировал.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Трамп выступил с экстренным обращением к нации из-за усугубившегося гуманитарного кризиса в стране. Он предложил демократической партии поддержать выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой в обмен на предоставление некоторых преференций мигрантам.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Комментарии
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
Да, их поймали, оказались хохлами, сегодня уже депортировали!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
В украинскую Ялту или российскую? Может Климкину пора выразить мощный протест?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
По-любому скаклы дурачатся, ибо Ялту аннексированной считают только они.
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