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Саакашвили повторил трюк Зеленского с фонтаном: видеофакт

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Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили вслед за лидером Украины Владимиром Зеленским пробежался по фонтану.

Видео "трюка" он выложил на своей странице в Facebook. "В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже!" – написал он.

Пользователи по-разному оценили этот поступок. Некоторые одобрили и написали, что Саакашвили "близок к народу". Но вторая часть подчеркнула, что это уже "кризис среднего возраста".

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Саакашвили пробежался через фонтан

Саакашвили пробежался через фонтан

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский во время визита в Мариуполь пробежался через фонтаны. Вместе с президентом намокнуть пришлось и его охранникам.

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Персона
Михеил Саакашвили
Место
Украина
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Макарский Александр
Макарский Александр
Всем свидомым нерабам-томосекам треба повторить
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
"близок к народу" Скорее к идиотизму )))
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Usatyi Leonid
Usatyi Leonid
Все средства хороши - лишь бы выбери меня. А потом по фонтанам будете бегать вы, а я буду смеяться.
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