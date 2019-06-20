Саакашвили повторил трюк Зеленского с фонтаном: видеофакт

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили вслед за лидером Украины Владимиром Зеленским пробежался по фонтану.

Видео "трюка" он выложил на своей странице в Facebook. "В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже!" – написал он.

Пользователи по-разному оценили этот поступок. Некоторые одобрили и написали, что Саакашвили "близок к народу". Но вторая часть подчеркнула, что это уже "кризис среднего возраста".

Саакашвили пробежался через фонтан Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский во время визита в Мариуполь пробежался через фонтаны. Вместе с президентом намокнуть пришлось и его охранникам.

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