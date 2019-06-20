ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Курйози

Саакашвілі повторив трюк Зеленського з фонтаном: відеофакт

2.9тЧитати матеріал російською

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі слідом за лідером України Володимиром Зеленським пробігся через фонтан.

Відео "трюку" він виклав на своїй сторінці в Facebook. "У Маріуполі, звичайно, фонтани хороші, але в Одесі не гірші!" – написав він.

Користувачі по-різному оцінили цей вчинок. Деякі схвалили і написали, що Саакашвілі "близький до народу". Але друга частина підкреслила, що це вже "криза середнього віку".

Новини
"Прибрати парламент!" Саакашвілі висловив радикальну пропозицію

Саакашвілі пробігся через фонтан

Саакашвілі пробігся через фонтан

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський під час візиту до Маріуполя пробігся через фонтани. Разом з президентом намокнути довелося і його охоронцям.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
40
19
Смішно
0
Цікаво
23
Сумно
26
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Макарский Александр
Макарский Александр
Всем свидомым нерабам-томосекам треба повторить
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Чорный Сашко
Чорный Сашко
"близок к народу" Скорее к идиотизму )))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Usatyi Leonid
Usatyi Leonid
Все средства хороши - лишь бы выбери меня. А потом по фонтанам будете бегать вы, а я буду смеяться.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel