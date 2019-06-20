Саакашвілі повторив трюк Зеленського з фонтаном: відеофакт

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі слідом за лідером України Володимиром Зеленським пробігся через фонтан.

Відео "трюку" він виклав на своїй сторінці в Facebook. "У Маріуполі, звичайно, фонтани хороші, але в Одесі не гірші!" – написав він.

Користувачі по-різному оцінили цей вчинок. Деякі схвалили і написали, що Саакашвілі "близький до народу". Але друга частина підкреслила, що це вже "криза середнього віку".

Саакашвілі пробігся через фонтан Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський під час візиту до Маріуполя пробігся через фонтани. Разом з президентом намокнути довелося і його охоронцям.

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