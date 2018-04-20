"Рейтинг 21+": новое фото Захаровой разозлило сеть

Сеть удивило новое нелепое фото представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

На снимке, опубликованном в Instagram, правая рука Лаврова в платье похвасталась новым образом и призвала девушек отправиться в тренажерный зал.

"Да уж, весной Маша особенно страшна. Они что, "Новичок" сначала на Захаровой испытывали? Маша может уехать из Рязани, но не Рязань - из Маши. Тут надо ставить везде значок "21+" и приписку "старикам, детям, беременным, нервным не показывать", - прокомментировал фото блогер Алексей Голобуцкий.

"Читая в прессе ваши заявления и комментарии от лица МИДа, лучше в вытрезвитель", "Лицо великой страны… ппц. Зачем эти тупые селфи", пишут в сети.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети собрали "пьяные" фото Захаровой.