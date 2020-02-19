Раскрыт секрет известного мема с котом и доберманами

26-летняя Валерия Борисенко из Одессы рассказала историю, как сделала фото белого кота, который стал героем известного мема.
Украинка для Medialeaks сообщила, что снимок был сделан в 2015 году в Болграде, куда она приехала в гости к родителям.
Борисенко вспоминала, что прогуливалась с подругой по частному сектору, когда увидела застывшего в неестественной позе белого кота. Она сделала фото и выложила его в Instagram, но оно завирусилось лишь в 2018 году. Тогда к снимку приделали собак и превратили в мем.
Оригинал фото с белым котом
Medialeaks
Валерия Борисенко
Medialeaks
"Он просто замер и так стоял, смотря вдаль. Мы с подругой посмеялись, он взглянул на нас и продолжал так стоять. Это было очень забавно, я не могла не сфоткать", – поделилась одесситка.
Также после девушки сделали несколько фото с котом. Вскоре девушка забыла о белом коте, и лишь когда фото стало мемом вспомнила о нем.
Знаменитый белый кот
Medialeaks
"Я начала встречать снимок на просторах сети, а потом кто-то добавил собак, и понеслась. Это было очень неожиданно, я удивилась, ведь прошло уже два года с момента публикации фотографии в ВК и Instagram", – добавила Борисенко.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кошка по кличке Соус Тардар (Tardar Sauce), ставшая культовым мемом Сердитая кошка (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет.
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