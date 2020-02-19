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20 февраля • обновлено в 02:06
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Раскрыт секрет известного мема с котом и доберманами

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26-летняя Валерия Борисенко из Одессы рассказала историю, как сделала фото белого кота, который стал героем известного мема.

Украинка для Medialeaks сообщила, что снимок был сделан в 2015 году в Болграде, куда она приехала в гости к родителям.

Борисенко вспоминала, что прогуливалась с подругой по частному сектору, когда увидела застывшего в неестественной позе белого кота. Она сделала фото и выложила его в Instagram, но оно завирусилось лишь в 2018 году. Тогда к снимку приделали собак и превратили в мем.

Оригинал фото с белым котом

Оригинал фото с белым котом

Medialeaks

Валерия Борисенко

Валерия Борисенко

Medialeaks

"Он просто замер и так стоял, смотря вдаль. Мы с подругой посмеялись, он взглянул на нас и продолжал так стоять. Это было очень забавно, я не могла не сфоткать", – поделилась одесситка.

Также после девушки сделали несколько фото с котом. Вскоре девушка забыла о белом коте, и лишь когда фото стало мемом вспомнила о нем.

Знаменитый белый кот

Знаменитый белый кот

Medialeaks

"Я начала встречать снимок на просторах сети, а потом кто-то добавил собак, и понеслась. Это было очень неожиданно, я удивилась, ведь прошло уже два года с момента публикации фотографии в ВК и Instagram", – добавила Борисенко.

Раскрыт секрет известного мема с котом и доберманами
Раскрыт секрет известного мема с котом и доберманами
Раскрыт секрет известного мема с котом и доберманами
Раскрыт секрет известного мема с котом и доберманами
Раскрыт секрет известного мема с котом и доберманами
Раскрыт секрет известного мема с котом и доберманами
Раскрыт секрет известного мема с котом и доберманами
Раскрыт секрет известного мема с котом и доберманами
Раскрыт секрет известного мема с котом и доберманами

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кошка по кличке Соус Тардар (Tardar Sauce), ставшая культовым мемом Сердитая кошка (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Одесса
Теги
кот мемы соцсети
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