Розкрито секрет відомого мема з котом та доберманами

26-річна Валерія Борисенко з Одеси розповіла історію, як зробила фото білого кота, який став героєм відомого мема.

Українка для Medialeaks повідомила, що знімок був зроблений в 2015 році в Болграді, куди вона приїхала в гості до батьків.

Борисенко згадувала, що прогулювалася з подругою по приватному сектору, коли побачила застиглого в неприродній позі білого кота. Вона зробила фото і виклала його в Instagram, але воно стало вірусним лише в 2018 році. Тоді до знімка приробили собак та перетворили у мем.

Оригінал фото з білим котом Medialeaks

Валерія Борисенко Medialeaks

"Він просто завмер і так стояв, дивлячись у далечінь. Ми з подругою посміялися, він глянув на нас і продовжував так стояти. Це було дуже забавно, я не могла не сфоткати", – поділилася одеситка.

Також після дівчата зробили кілька фото з котом. Незабаром дівчина забула про білого кота, і лише коли фото стало мемом згадала про нього.

Знаменитий білий кіт Medialeaks

"Я почала зустрічати знімок на просторах мережі, а потім хтось додав собак, і понеслася. Це було дуже несподівано, я здивувалася, адже минуло вже два роки з моменту публікації фотографії в ВК і Instagram", – додала Борисенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кішка по кличці Соус Тардар (Tardar Sauce), що стала культовим мемом Нервова кішка (Grumpy Cat), померла у віці семи років.

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