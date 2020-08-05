Путина в июле заменил "подтянутый" двойник: всплыли фотодоказательства

Дарья Дурова Курьезы 01:38, 6.08.2020

В сети появились фото, на которых якобы запечатлено "двойника" президента России Владимира Путина.

Очередную серию снимков в Telegram запостил украинский блогер Алексей Голобуцкий. Он сравнил фотографии российского президента за июль и август.

Голобуцкий увидел на фото якобы перемены во внешности Путина. Отметим, на трех снимках за август глава РФ прижал подбородок ближе к шее, из-за чего видны складки. На снимке за июль президент России вытянул шею и второго подбородка не видно.

Telegram / AllГолобуцький

"В июле дежурил более подтянутый Путин в красном галстуке. С августа заступил на вахту подвяленный морщинистый Путин, которому выдают синий галстук", – пошутил блогер.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Голобуцкий заметил разницу во внешности на фото Владимира Путина, сделанных в один день – во время записи поздравления многодетных семей.

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