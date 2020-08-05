Путіна в липні замінив "підтягнутий" двійник: спливли фотодокази

У мережі з'явилися фото, на яких нібито зафіксовано "двійника" президента Росії Володимира Путіна.

Чергову серію знімків у Telegram запостив український блогер Олексій Голобуцький. Він порівняв фотографії російського президента за липень та серпень.

Голобуцький побачив на фото нібито зміни в зовнішності Путіна. Зазначимо, на трьох знімках за серпень глава РФ притиснув підборіддя ближче до шиї, через що видно складки. На знімку за липень президент Росії витягнув шию і другого підборіддя не видно.

Telegram / AllГолобуцький

"У липні чергував більш підтягнутий Путін у червоній краватці. З серпня заступив на вахту підв'ялений зморшкуватий Путін, якому видають синю краватку", – пожартував блогер.

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олексій Голобуцький зауважив різницю в зовнішності на фото Володимира Путіна, зроблених в один день – під час запису привітання багатодітних сімей.