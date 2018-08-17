"Путин всем поможет": россияне решили спасать американцев. Видеофакт

В сети появилось видео с российскими пенсионерками, сощувствующими американцам и призывающими своего президента Владимира Путина помочь "страдающему" народу (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

На забавном ролике старушки горюют о якобы тяжелой судьбе людей в США, которые, по их мнению, не имеют никакой надежды в жизни. Короткий клип разместили на странице сообщества "Роисся 24" в Facebook.

"Ой, девочки, мне так жалко американцев, прямо я не знаю. Бедные люди рабочие, их лишили всего, их ни за что там считают", — жалуется одна из женщин на видео.

Однако ее тут же начинает успокаивать единомышленница, которая уверяет, что у американцев все будет хорошо, поскольку им поможет Путин. "Он всем помогает и американцам поможет", — говорит она.

Диалог зазомбированных российской пропагандой бабушек рассмешил пользователей сети и стал поводом для многочисленных шуток в комментариях.

"Им слегка наркоты в чай перед съемками мешают", "Может, последствия лишней хромосомы", "Видите широту души русской? Будут себя хорошо вести американцы , может и Владимир Владимирович сжалится и поможет им картошкой", "Гречей, гречей с котлетой", — иронизируют люди.

"Вот еще — пиндосам помогать! Я предлагаю наоборот, сплотиться всем вокруг нового Путина, затянуть потуже пояса, пожить на воде, коре и ягодах лет 20, а потом взять все накопленное и каааааак дать в долг США, чтоб он у них сразу 100500 триллионов стал. Вот тогда они точно будут все! Так победим!", "Вашингтон. До востребования. Высылаю семена крапивы лучших сортов и два кило шишек из личных запасов", "Путин поможет. Там где он уже успел помочь, мертвые зоны. Но американским рабочим, конечно, поможет. Сижу и плачу. Пойду накачу", — продолжают стебаться комментаторы.

"Вот до чего в России душевные,искренние люди,особенно старшего поколения. Им Обама столько лет в подъездах гадил,а они все равно все про бедных американцев думают,плачут. Просто сердце кровью обливается", "Американцы, берегись! Вам Путин поможет!" — не утихает сарказм зрителей ролика.

Вместе с тем, некоторые подписчики паблика усомнились в том, что видео реально, а не постановка, поскольку не могут поверить в то, что люди могут быть настолько ослеплены кремлевской пропагандой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Екатеринбурге прошла акция, в ходе которой россияне записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, стоя на коленях. Таким образом люди решили пожаловаться ему на недобросовестного застройщика. Затем эту традицию подхватили жители Сочи и также обнародовали видео, где молят главу страны-агрессора о помощи, упав на колени.