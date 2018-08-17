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"Путін усім допоможе": росіяни вирішили рятувати американців. Відеофакт

3.7тЧитати новину російською

У мережі з'явилося відео з російськими пенсіонерками, які співчувають американцям і закликають свого президента Володимира Путіна допомогти "стражденному" народу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На смішному ролику старенькі журяться через нібито важку долю людей у США, які, на їхню думку, не мають жодної надії в житті. Короткий кліп розмістили на сторінці спільноти "Роісся 24" у Facebook.

"Ой, дівчатка, мені так шкода американців, просто я не знаю. Бідні люди робочі, їх позбавили всього, їх ні за що там не мають", - скаржиться одна з жінок на відео.

Однак її тут же починає заспокоювати однодумиця, яка запевняє, що в американців все буде добре, адже їм допоможе Путін. "Він усім допомагає й американцям допоможе", - говорить вона.

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Діалог зазомбованих російською пропагандою бабусь розсмішив користувачів мережі і став приводом для численних жартів у коментарях.

"Їм трохи наркоти в чай ​​перед зйомками мішають", "Може, наслідки зайвої хромосоми", "Бачите широту душі російської? Будуть себе добре поводити американці, може і Володимир Володимирович зглянеться і допоможе їм картоплею", "Гречею, гречею з котлетою", - іронізують люди.

шанувальники Путіна

шанувальники Путіна

"Ось іще - піндосам допомагати! Я пропоную навпаки, згуртуватися всім навколо нового Путіна, затягнути тугіше пояси, пожити на воді, корі і ягодах років 20, а потім взяти все накопичене і яаааааак дати в борг США, щоб він у них одразу 100500 трильйонів став. Ось тоді вони точно будуть всі! Так переможемо!", "Вашингтон. До запиту. Висилаю насіння кропиви кращих сортів і два кіло шишок із особистих запасів", "Путін допоможе. Там, де він уже встиг допомогти, мертві зони. Але американським робочим, звичайно, допоможе. Сиджу і плачу. Піду хильну", - продовжують стібатися коментатори.

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шанувальники Путіна

шанувальники Путіна

шанувальники Путіна

"Ось наскільки в Росії душевні, щирі люди, особливо старшого покоління. Їм Обама стільки років у під'їздах паскудив, а вони все одно все про бідних американців думають, плачуть. Просто серце кров'ю обливається", "Американці, стережіться! Вам Путін допоможе!" - не вщухає сарказм глядачів ролика.

шанувальники Путіна

шанувальники Путіна

Разом із тим, деякі підписники пабліку засумнівалися в тому, що відео реальне, а не постановка, оскільки не можуть повірити в те, що люди можуть бути настільки засліплені кремлівською пропагандою.

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шанувальники Путіна

шанувальники Путіна

шанувальники Путіна

шанувальники Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Єкатеринбурзі пройшла акція, під час якої росіяни записали звернення до президента РФ Володимира Путіна, стоячи навколішки. Таким чином люди вирішили поскаржитися йому на недобросовісного забудовника. Потім цю традицію підхопили жителі Сочі й також оприлюднили відео, де благають главу країни-агресора про допомогу, впавши на коліна.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Nedostup Valerii
Nedostup Valerii
Вот вам типичный портрет адептов русского мира. Шизофреники - другого слова и не подберешь. Жалко российский народ до чего пропаганда людей довела и самое смешное что они искренне верят в то что говорят.
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Nemo Александр
Nemo Александр
Вот зря говорят, что на росее ничего не умеют делать для людей. Вы только посмотрите какая качественная, добротная у них пропаганда. Бабулька с явно крошечной пенсией жалеет американцев, у которых пособие по безработице в разы больше ее пенсии.
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