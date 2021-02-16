Путин во время рабочей встречи нежно гладил стакан с карандашами: курьезный момент попал на видео

София Закревская Курьезы 23:08, 16.02.2021 Обновлено: 23:17, 16.02.2021

Президент России Владимир Путин попал в забавную ситуацию на одной из рабочих встреч. Глава государства прямо время беседы оказывал повышенное внимание одному из предметов интерьера.

Ролик опубликовали в Telegram-канале "Вы слушали маяк" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Своеобразным антистрессом для Путина стала подставка для канцелярских принадлежностей. Президент вращал органайзер в разные стороны и поглаживал его.

"Президентский протокол подсунул на стол Путину органайзер для карандашей и скрепочек. Новый предмет в рабочем кабинете заинтересовал главу государства", – подписали видео создатели Telegram-канала.

На рабочей встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым во вторник, 16 февраля, Путин отвлекся на другой предмет на столе для переговоров. В этот раз объектом интереса президента РФ стала стопка бумаг, которую он выравнивал несколько раз.

Напомним, в Германии в ходе карнавала на одной из повозок изобразили российского оппозиционера Алексея Навального, который бьет в пах Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США адвокат появился на судебное заседание в Zoom под фильтром кота. Все участники видеоконференции, а также помощница адвоката пытались помочь ему избавиться от фильтра.

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