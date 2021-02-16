Путін під час робочої зустрічі ніжно гладив склянку з олівцями: курйозний момент потрапив на відео
Президент Росії Володимир Путін потрапив у кумедну ситуацію на одній із робочих зустрічей. Голова держави просто під час розмови приділяв підвищену увагу одному з предметів інтер'єру.
Ролик опублікували в Telegram-каналі "Ви слухали маяк" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Своєрідним антистресом для Путіна стала підставка для канцелярського приладдя. Президент обертав органайзер в різні боки і погладжував його.
"Президентський протокол підсунув на стіл Путіну органайзер для олівців і скріпочок. Новий предмет у робочому кабінеті зацікавив голову держави", – підписали відео творці Telegram-каналу.
На робочій зустрічі з тимчасовим виконувачем обов'язків губернатора Хабаровського краю Михайлом Дегтяревим у вівторок, 16 лютого, Путін відволікся на інший предмет на столі для переговорів. Цього разу об'єктом інтересу президента РФ став стос паперів, який він вирівнював кілька разів.
Нагадаємо, в Німеччині під час карнавалу на одному з візків зобразили російського опозиціонера Олексія Навального, який б'є в пах Путіна.
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