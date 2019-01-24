|Курьезы
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Курьезы

''Путин, Гиркин и Шойгу судят Януковича'': сеть взорвало курьезное фото

2.6тЧитать материал на украинском

Сеть заинтриговало фото, на котором изображены судьи, на первый взгляд, похожие на президента России Владимира Путина, экс-главаря "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) и министра обороны России Сергея Шойгу.

Неоднозначным снимком поделилась в Facebook блогер Олеся Медведева с подписью "Шойгу, Гиркин и молодой Путин судят Януковича". Масло, холст". Ассоциация возникла в связи с оглашенным 24 января приговором беглецу Януковичу.

Пользователи отметили, что судьи действительно имеют общие черты с российским руководством.

Новости
Суд в Киеве вынес приговор Януковичу: какой срок получил экс-президент
''Путин, Гиркин и Шойгу судят Януковича'': сеть взорвало курьезное фото

Facebook Олеся Медведева

"Агенты Кремля" заполонили Украину", "К расстрелу уже приговорили?", "Тройки" вернулись?", "Вижу молодых Путина и Гиркина", – написали в комментариях.

Игорь Гиркин

Игорь Гиркин

112.ua

Путин в молодости

Путин в молодости

pronedra.ru

Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

riafan.ru

Однако многие отметили, что человек в первом кресле больше напоминает не Шойгу, а мэра Москвы Сергея Собянина.

Сергей Собянин

Сергей Собянин

nsn.fm

''Путин, Гиркин и Шойгу судят Януковича'': сеть взорвало курьезное фото
''Путин, Гиркин и Шойгу судят Януковича'': сеть взорвало курьезное фото
''Путин, Гиркин и Шойгу судят Януковича'': сеть взорвало курьезное фото
''Путин, Гиркин и Шойгу судят Януковича'': сеть взорвало курьезное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ российского военного эксперта приняли за президента Венесуэли Николаса Мадуро.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Сергей ШойгуВладимир ПутинИгорь Гиркин (Стрелков)Сергей СобянинВиктор Янукович
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
11
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кучеренко Дмитрий
Кучеренко Дмитрий
И эти бляди будут нам рассказывать о "тройках"? Шумеры,вы идиоты!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
CARGO 100
CARGO 100
Заборная у вас трава ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги