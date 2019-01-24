''Путин, Гиркин и Шойгу судят Януковича'': сеть взорвало курьезное фото

Сеть заинтриговало фото, на котором изображены судьи, на первый взгляд, похожие на президента России Владимира Путина, экс-главаря "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) и министра обороны России Сергея Шойгу.

Неоднозначным снимком поделилась в Facebook блогер Олеся Медведева с подписью "Шойгу, Гиркин и молодой Путин судят Януковича". Масло, холст". Ассоциация возникла в связи с оглашенным 24 января приговором беглецу Януковичу.

Пользователи отметили, что судьи действительно имеют общие черты с российским руководством.

Facebook Олеся Медведева

"Агенты Кремля" заполонили Украину", "К расстрелу уже приговорили?", "Тройки" вернулись?", "Вижу молодых Путина и Гиркина", – написали в комментариях.

Игорь Гиркин 112.ua

Путин в молодости pronedra.ru

Сергей Шойгу riafan.ru

Однако многие отметили, что человек в первом кресле больше напоминает не Шойгу, а мэра Москвы Сергея Собянина.

Сергей Собянин nsn.fm

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ российского военного эксперта приняли за президента Венесуэли Николаса Мадуро.

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