''Путин, Гиркин и Шойгу судят Януковича'': сеть взорвало курьезное фото

Сеть заинтриговало фото, на котором изображены судьи, на первый взгляд, похожие на президента России Владимира Путина, экс-главаря "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) и министра обороны России Сергея Шойгу.
Неоднозначным снимком поделилась в Facebook блогер Олеся Медведева с подписью "Шойгу, Гиркин и молодой Путин судят Януковича". Масло, холст". Ассоциация возникла в связи с оглашенным 24 января приговором беглецу Януковичу.
Пользователи отметили, что судьи действительно имеют общие черты с российским руководством.
Facebook Олеся Медведева
"Агенты Кремля" заполонили Украину", "К расстрелу уже приговорили?", "Тройки" вернулись?", "Вижу молодых Путина и Гиркина", – написали в комментариях.
Игорь Гиркин
112.ua
Путин в молодости
pronedra.ru
Сергей Шойгу
riafan.ru
Однако многие отметили, что человек в первом кресле больше напоминает не Шойгу, а мэра Москвы Сергея Собянина.
Сергей Собянин
nsn.fm
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ российского военного эксперта приняли за президента Венесуэли Николаса Мадуро.
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