"Привіт, це все!" Зеленський в Канаді викликав сміх своєю англійською

Президент України Володимир Зеленський двічі довів до сміху журналістів на прес-конференціях в Торонто, куди він прибув на зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

У першому випадку він почав свій виступ англійською, заявивши: "Я б хотів говорити мовою, яку добре розуміють в цій країні, і яка є офіційною - українською". Після цього в залі почувся сміх, а Зеленський перейшов на державну мову.

Зеленський і Трюдо Прес-служба президента

У другому випадку після рукостискання з Трюдо, який також брав участь у прес-конференції з приводу ситуації в Україні, політик звернувся до аудиторії: "Привіт. Дорогий прем'єр-міністр, дорогі друзі, пані та панове. Це все. Тепер українською", - сказав Зеленський англійською, знову розсмішивши присутніх.

Як повідомляв OBOZREVATEL,

2 липня Зеленський в рамках офіційного візиту в Канаду провів зустріч з прем'єр-міністром країни.

В ході зустрічі стало відомо, що Канада має намір виділити Україні 25 млн доларів допомоги в реалізації реформ щодо розвитку демократії та вже збільшила підтримку моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

За словами Зеленського, в найближчі місяці буде підписано угоду про мобільність молоді. Він зазначив, що українці зможуть приїжджати в Канаду на термін до 1 року на роботу і навчання.

Також Трюдо пообіцяв продовжувати санкції проти Росії.

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