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"Привіт, це все!" Зеленський в Канаді викликав сміх своєю англійською

8.6тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський двічі довів до сміху журналістів на прес-конференціях в Торонто, куди він прибув на зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

У першому випадку він почав свій виступ англійською, заявивши: "Я б хотів говорити мовою, яку добре розуміють в цій країні, і яка є офіційною - українською". Після цього в залі почувся сміх, а Зеленський перейшов на державну мову.

Зеленський і Трюдо

Зеленський і Трюдо

Прес-служба президента

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У другому випадку після рукостискання з Трюдо, який також брав участь у прес-конференції з приводу ситуації в Україні, політик звернувся до аудиторії: "Привіт. Дорогий прем'єр-міністр, дорогі друзі, пані та панове. Це все. Тепер українською", - сказав Зеленський англійською, знову розсмішивши присутніх.

Як повідомляв OBOZREVATEL,

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Особи
Володимир ЗеленськийДжастін Трюдо
Місце
Канада
Тег
українська мова
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Его призвание- смешить людей. Он одним своим появлением должен вызывать смех, а вы хотите чтобы он ещё и говорил.
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Чаговец Светлана
Чаговец Светлана
Из костюма клоуна так и не вырос
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