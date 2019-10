"Президент Моцарелла": сеть рассмешил конфуз с Трампом

Президент США Дональд Трамп публично оконфузился, якобы назвав своего итальянского коллегу Серхио Маттареллу "президентом Моццарелой".

Об этом сообщили пользователи социальной сети Twitter.

Инцидент произошел на пресс-конференции после официальной встречи двух лидеров в Белом Доме, которая состоялась 16 октября. В подтверждение своих слов пользователи привели кадры с переводчиком, которая сидела за Трампом, и сделала весьма удивленное выражение лица.

Трамп назвал президента Италии Моцареллой

При этом, как пишет Francetvinfо, никакого конфуза не было, поскольку ни одно видео не подтверждает предположений, высказанных в сети. Нет "Моцареллы" и в стенограмме, опубликованной официальным Вашингтоном.

Переводчик же якобы просто сосредоточилась на своей работе и не хотела пропустить сказанного президентами.

Украинский нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев в свою очередь отреагировал на конфуз с Трампом, напомнив, что накануне в Офисе президента Украины Владимира Зеленского перепутали Литву с Латвией.

Trump called the Italian president "Mozzarella", and said the US have been allies since ancient Rome. #ImpeachThePres #25thAmendmentNow pic.twitter.com/EdGZx6aWc3 — James Billingham (@oolon) October 17, 2019

President Mozzarella and President Trump discuss 2,500-year old relations between Italy and U.S.#presidentMozzarella #Trump pic.twitter.com/TlBZ9niuot — Fun Politics (@FunPolitics1) October 17, 2019

Ah man ...this is the face we all make in the presence of someone who's clearly nuts #trumppresser. President mozzarella hahaha https://t.co/UmpeDUSxS0 — Siunan71 (@siunanWTF71) October 16, 2019

He's right there, ask President Mozzarella a question. pic.twitter.com/PO7Djql6Ki — Boris Tudeth (@JB_catshark) October 16, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь президента США Дональда Трампа Иванка оконфузилась, назвав новоизбранного главу правительства Великобритании Бориса Джонсона в своем поздравлении премьер-министром "Соединенного Кингстона".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!