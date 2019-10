"Президент Моцарелла": мережу розсмішив конфуз із Трампом

Президент США Дональд Трамп публічно осоромився, нібито назвавши свого італійського колегу Серхіо Маттареллу "президентом Моццарелою".

Про це повідомили користувачі соціальної мережі Twitter.

Інцидент трапився на пресконференції після офіційної зустрічі двох лідерів у Білому Домі, яка відбулася 16 жовтня. На підтвердження своїх слів користувачі привели кадри з перекладачкою, яка сиділа за Трампом, і зробила дуже здивований вираз обличчя.

Трамп назвав президента Італії моцарелою

При цьому, як пише Francetvinfо, ніякого конфузу не було, оскільки жодне відео не підтверджує припущень, висловлених у мережі. Не було "Моцарелли" і в стенограмі, опублікованій офіційним Вашингтоном.

Перекладачка же нібито просто зосередилася на своїй роботі і не хотіла пропустити сказаного президентами.

Український нардеп від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв в свою чергу відреагував на конфуз із Трампом, нагадавши, що напередодні в Офісі президента України Володимира Зеленського переплутали Литву з Латвією.

Trump called the Italian president "Mozzarella", and said the US have been allies since ancient Rome. #ImpeachThePres # 25thAmendmentNow pic.twitter.com/EdGZx6aWc3 - James Billingham (@oolon) October 17, 2019

President Mozzarella and President Trump discuss 2,500-year old relations between Italy and US #presidentMozzarella #Trump pic.twitter.com/TlBZ9niuot - Fun Politics (@ FunPolitics1) October 17, 2019

Ah man ... this is the face we all make in the presence of someone who 's clearly nuts #trumppresser. President mozzarella hahaha https://t.co/UmpeDUSxS0 - Siunan71 (@ siunanWTF71) October 16, 2019

He's right there, ask President Mozzarella a question. pic.twitter.com/PO7Djql6Ki - Boris Tudeth (@JB_catshark) October 16, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дочка президента США Дональда Трампа Іванка осоромилася, назвавши новообраного главу уряду Великобританії Бориса Джонсона в своєму привітанні прем'єр-міністром "Сполученого Кінгстона".

