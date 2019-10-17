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17 жовтня • оновлено в 19:02
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"Президент Моцарелла": мережу розсмішив конфуз із Трампом

1.3т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп публічно осоромився, нібито назвавши свого італійського колегу Серхіо Маттареллу "президентом Моццарелою".

Про це повідомили користувачі соціальної мережі Twitter.

Інцидент трапився на пресконференції після офіційної зустрічі двох лідерів у Білому Домі, яка відбулася 16 жовтня. На підтвердження своїх слів користувачі привели кадри з перекладачкою, яка сиділа за Трампом, і зробила дуже здивований вираз обличчя.

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При цьому, як пише Francetvinfо, ніякого конфузу не було, оскільки жодне відео не підтверджує припущень, висловлених у мережі. Не було "Моцарелли" і в стенограмі, опублікованій офіційним Вашингтоном.

Перекладачка же нібито просто зосередилася на своїй роботі і не хотіла пропустити сказаного президентами.

Український нардеп від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв в свою чергу відреагував на конфуз із Трампом, нагадавши, що напередодні в Офісі президента України Володимира Зеленського переплутали Литву з Латвією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дочка президента США Дональда Трампа Іванка осоромилася, назвавши новообраного главу уряду Великобританії Бориса Джонсона в своєму привітанні прем'єр-міністром "Сполученого Кінгстона".

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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