"United Kingston!" Дочь Трампа оконфузилась, поздравляя премьера Великобритании: в сети смеются

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка оконфузилась, назвав новоизбранного главу правительства Великобритании Бориса Джонсона в своем поздравлении премьер-министром "Соединенного Кингстона".

На опечатку обратили внимание в соцсети Twitter, где она разместила пост. Так, Трамп быстро исправила ошибку, однако пользователи написали, что "все видели".

"Поздравляю Бориса Джонсона, следующего премьер-министра Соединенного Кингстона (United Kingston)", – написала она, перепутав с Соединенным Королевством (United Kingdom).

"Интернет все помнит", "Слишком поздно", "Слышал, твой папа хочет сделать тебя послом США в Соединенном Кингстоне?", "То, что ты удалила, было получше", "Мы видели первую попытку", – ответили в комментариях.

Издание Politico также не оставило без внимания оговорку дочери Трампа, выпустив материал под названием "Иванка Трамп поздравила Бориса Джонсона, следующего премьер-министра Ямайки!" (Кингстон – столица Ямайки – Ред.)

Пользователи также припомнили оговорку президента США, который однажды вместо "принц Уэльский" (prince of Wales) написал в соцсети "принц Китов" (prince of Whales). "Возможно, премьер-министр Соединенного Кингстона встретится с принцем Китов?" – пошутили американцы.

Congratulations @BorisJohnson on becoming the next Prime Minister of the United Kingdom.