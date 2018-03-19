"Поздравляем!": немецкая газета за два дня до выборов объявила Путина победителем

В соцсетях активно обсуждают русскоязычный заголовок в немецкой газете Bild, которым она заранее "поздравила" Владимира Путина с победой на выборах президента РФ.

Как пишет DW, на самом деле газета никого не поздравляла.

Самая массовая немецкая газета Bild в номере за 17 марта 2018 года, то есть за день до президентских выборов в России, поместила у себя такой заголовок: "БИЛЬД поздравляет Владимира Путина с победой на выборах".

В соцсетях тут же появились короткие видеоролики о том, что вот, мол, даже немцы "спешат "поздравить" победителя, но на самом деле это было не так.

DW

"В коротенькой заметке под наделавшим столько шуму заголовком перечисляются, в общем-то, известные всем факты: что соперники Путина по предвыборной гонке не имеют шансов на победу, что государственный ВЦИОМ предсказал победу хозяину Кремля с результатом не менее 69%, что государственные телеканалы заполнены "бессовестной пропутинской пропагандой", что российская оппозиция опасается фальсификаций результатов голосования", - пишет издание.

Приводит Bild и слова оппозиционного политика Алексея Навального, которого власти не допустили к участию в выборах в качестве кандидата.

Навальный так объясняет газете свой призыв бойкотировать голосование: "Потому что это не выборы, а обман. Тот, кто все же пойдет на выборы, легитимирует эту процедуру".

Именно поэтому газета Bild и решила "поздравить" "старого и нового президента" Владимира Путина заранее с предрешенной "победой".

Как сообщал "Обозреватель", Путин уже проголосовал на выборах президента России. По традиции он приехал на избирательный участок в здании Российской Академии Наук.