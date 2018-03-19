"Вітаємо!": Німецька газета за два дні до виборів оголосила Путіна переможцем

У соцмережах активно обговорюють російськомовний заголовок в німецькій газеті Bild, яким вона заздалегідь "привітала" Володимира Путіна з перемогою на виборах президента РФ.

Як пише DW , насправді газета нікого не вітала.

Наймасовіша німецька газета Bild у номері за 17 березня 2018 року, тобто за день до президентських виборів в Росії, помістила у себе такий заголовок: "Більд вітає Володимира Путіна з перемогою на виборах".

У соцмережах тут же з'явилися короткі відеоролики про те, що ось, мовляв, навіть німці "поспішають" привітати "переможця, але насправді це було не так.

DW

"У коротенькій замітці під нашумівшим заголовком перераховуються, загалом, відомі всім факти: що суперники Путіна у передвиборній гонці не мають шансів на перемогу, що державний ВЦВГД передбачив перемогу господареві Кремля з результатом не менше 69%, що державні телеканали заповнені "безсоромною пропутінською пропагандою", що російська опозиція побоюється фальсифікацій результатів голосування", - пише видання.

Наводить Bild і слова опозиційного політика Олексія Навального, якого влада не допустила до участі у виборах в якості кандидата.

Навальний так пояснює газеті свій заклик бойкотувати голосування: "Тому що це не вибори, а обман. Той, хто все ж піде на вибори, легітимізує цю процедуру".

Саме тому газета Bild і вирішила "привітати" "старого і нового президента" Володимира Путіна заздалегідь з вирішеною "перемогою".

Як повідомляв "Обозреватель", Путін вже проголосував на виборах президента Росії. За традицією він приїхав на виборчу дільницю в будівлі Російської Академії Наук.