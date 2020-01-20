"Готова приехать в Киев!" Поклонская разразилась угрозами к экс-нардепу и нарвалась на ответку

В сети разгорелась публичная перепалка между "экс-прокурором" оккупированного Крыма, а ныне депутатом нелегитимной Госдумы Росиии Натальей Поклонской и украинским экс-нардепом Игорем Мосийчуком.

Поводом для нее стали опубликованные Поклонской на личной странице в Facebook угрозы в адрес бывшего парламентария.

"В животном мире даже змея пользу приносит. Но среди людей встречаются такие животные среднего рода, которые отравляют ядом не только себя, но и окружающих. Ярким представителем этих особей является фашист-головорез из батальона "Азов" Игорь Мосийчук. У него отшибло память – не помнит своих призывов убить меня. Сейчас уже требует выдать меня Украине. Хочет судить и отправить в тюрьму", – возмутилась пособница оккупантов.

После этого она пригрозила ему личным приездом в Киеве и "расправой" со всеми украинскими добровольцами. Кроме того, невменяемая Поклонская размечталась, что в этом ее поддержит президент Украины Владимир Зеленский.

Поклонская и Мосийчук

"Так ведь я не убегаю и не прячусь – я готова приехать в Киев, чтобы помочь Зеленскому и его команде разобраться с такими недобитками, как этот боевик. Готова оформить командировку для помощи братской стране. Уверяю, через пару месяцев террористы из бандформирований, типа "Азова", уже пошли бы добывать руду. Так что, Мосийчук, знай: если я приеду, то тебе и твоим дружкам мало не покажется!" – взорвалась гневом скандальная коллаборационистка.

В свою очередь реакция Мосийчука на громкие угрозы не заставила себя долго ждать. Свой ответ Поклонской он опубликовал на личном Telegram-канале.

"У Натальи Поклонской истерика! Уже собралась ехать к нам в Киев помогать президенту Владимиру Зеленскому разбираться со мной и подобным мне. Скажите этой мадам, пусть не сильно волнуется, потому что не пройдет судебную психиатрическую экспертизу перед тем, как получить срок за государственную измену. А так ждем с нетерпением!" – потроллил изменницу Украины бывший нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская уже заявляла, что готова стать послом Российской Федерации в Киеве. Неадекватная пособница оккупантов отметила, что якобы может помочь урегулированию конфликта и способна "разобраться с "наследием" заговорщиков, устроивших государственный переворот в Украине и разбазаривших ее земли".

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