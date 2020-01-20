"Готова приїхати до Києва!" Поклонська вибухнула погрозами до екснардепа і нарвалася на відповідь

У мережі спалахнула публічна суперечка між "експрокуроркою" окупованого Криму, а нині депутаткою нелегітимної Держдуми Росіїї Наталією Поклонською та українським екснардепом Ігорем Мосійчуком.

Приводом для неї стали опубліковані Поклонською на особистій сторінці у Facebook погрози на адресу колишнього парламентарія.

"У тваринному світі навіть змія користь приносить. Але серед людей трапляються такі тварини середнього роду, які отруюють отрутою не тільки себе, а й оточення. Яскравим представником цих особин є фашист-головоріз з батальйону "Азов" Ігор Мосійчук. У нього відбило пам'ять – не пам'ятає своїх закликів вбити мене. Зараз вже вимагає видати мене Україні. Хоче судити і відправити до в'язниці", – обурилася поплічниця окупантів.

Після цього вона пригрозила йому особистим приїздом до Києва та "розправою" з усіма українськими добровольцями. Крім того, несамовита Поклонська розмріялася, що в цьому її підтримає президент України Володимир Зеленський.

Поклонська і Мосійчук

"Так я ж не тікаю і не ховаюся – я готова приїхати до Києва, щоб допомогти Зеленському та його команді розібратися з такими недобитками, як цей бойовик. Готова оформити відрядження для допомоги братній країні. Запевняю, через кілька місяців терористи з бандформувань, типу "Азову", вже пішли б добувати руду. Так що, Мосійчук, знай: якщо я приїду, то тобі і твоїм дружкам мало не видасться!" – вибухнула гнівом скандальна колаборантка.

У свою чергу реакція Мосійчука на гучні погрози не змусила себе довго чекати. Свою відповідь Поклонській він опублікував на особистому Telegram-каналі.

"У Наталії Поклонської істерика! Вже зібралася їхати до нас в Київ допомагати президенту Володимиру Зеленському розбиратися зі мною і подібним мені. Скажіть цій мадам, нехай не сильно хвилюється, бо не пройде судову психіатричну експертизу перед тим, як отримати термін за державну зраду. А так чекаємо з нетерпінням!" – потролив зрадницю України колишній нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська вже заявляла, що готова стати послом Російської Федерації в Києві. Неадекватна поплічниця окупантів зазначила, що нібито може допомогти врегулюванню конфлікту і здатна "розібратися зі "спадщиною" змовників, які влаштували державний переворот в Україні й розбазарили її землі".

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