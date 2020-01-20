Головна Новини
20 січня • оновлено в 18:49
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Курйози

"Готова приїхати до Києва!" Поклонська вибухнула погрозами до екснардепа і нарвалася на відповідь

2.8т
Читати матеріал російською

У мережі спалахнула публічна суперечка між "експрокуроркою" окупованого Криму, а нині депутаткою нелегітимної Держдуми Росіїї Наталією Поклонською та українським екснардепом Ігорем Мосійчуком.

Приводом для неї стали опубліковані Поклонською на особистій сторінці у Facebook погрози на адресу колишнього парламентарія.

"У тваринному світі навіть змія користь приносить. Але серед людей трапляються такі тварини середнього роду, які отруюють отрутою не тільки себе, а й оточення. Яскравим представником цих особин є фашист-головоріз з батальйону "Азов" Ігор Мосійчук. У нього відбило пам'ять – не пам'ятає своїх закликів вбити мене. Зараз вже вимагає видати мене Україні. Хоче судити і відправити до в'язниці", – обурилася поплічниця окупантів.

Після цього вона пригрозила йому особистим приїздом до Києва та "розправою" з усіма українськими добровольцями. Крім того, несамовита Поклонська розмріялася, що в цьому її підтримає президент України Володимир Зеленський.

Поклонська і Мосійчук

Поклонська і Мосійчук

Новини
Поклонська раптово назвала жителів Донбасу "звичайними українцями"

"Так я ж не тікаю і не ховаюся – я готова приїхати до Києва, щоб допомогти Зеленському та його команді розібратися з такими недобитками, як цей бойовик. Готова оформити відрядження для допомоги братній країні. Запевняю, через кілька місяців терористи з бандформувань, типу "Азову", вже пішли б добувати руду. Так що, Мосійчук, знай: якщо я приїду, то тобі і твоїм дружкам мало не видасться!" – вибухнула гнівом скандальна колаборантка.

У свою чергу реакція Мосійчука на гучні погрози не змусила себе довго чекати. Свою відповідь Поклонській він опублікував на особистому Telegram-каналі.

"У Наталії Поклонської істерика! Вже зібралася їхати до нас в Київ допомагати президенту Володимиру Зеленському розбиратися зі мною і подібним мені. Скажіть цій мадам, нехай не сильно хвилюється, бо не пройде судову психіатричну експертизу перед тим, як отримати термін за державну зраду. А так чекаємо з нетерпінням!" – потролив зрадницю України колишній нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська вже заявляла, що готова стати послом Російської Федерації в Києві. Неадекватна поплічниця окупантів зазначила, що нібито може допомогти врегулюванню конфлікту і здатна "розібратися зі "спадщиною" змовників, які влаштували державний переворот в Україні й розбазарили її землі".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Наталя Поклонська Ігор Мосійчук
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
20
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Roma Roma
Roma Roma
Идиотка
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
семенов Александр
семенов Александр
Мосейчук уже навалил в шаровары, это при вислоухих можно на камеру брать взятки и оставаться после этого на свободе ...да еще ладно бы на свободе ... В ПОЛИТИКЕ!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини

Топпублікації

Топблоги