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Перевода не нужно: с Путиным на публике случился конфуз

13.6тЧитать новость на украинском

Глава России Владимир Путин оконфузился во время публичного выступления.

Видео эпизода опубликовал журналист Кремля Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

Путин накануне встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, после чего публично выступил с торжественной речью.

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Однако во время выступления российского лидера в Большом театре в Москве внезапно исчез переводчик на японский язык.

Глава РФ посчитал эту ситуацию забавной и пошутил: "Так понимаю, что все по-русски говорят, перевода не нужно? Ну ладно".

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин трижды оконфузился из-за одного обещания, которое не может выполнить более 10 лет.

Персоны
Владимир ПутинСиндзо Абэ
Место
РоссияМосква
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