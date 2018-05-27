Перевода не нужно: с Путиным на публике случился конфуз

Глава России Владимир Путин оконфузился во время публичного выступления.

Видео эпизода опубликовал журналист Кремля Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

Путин накануне встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, после чего публично выступил с торжественной речью.

Однако во время выступления российского лидера в Большом театре в Москве внезапно исчез переводчик на японский язык.

Глава РФ посчитал эту ситуацию забавной и пошутил: "Так понимаю, что все по-русски говорят, перевода не нужно? Ну ладно".

"Так понимаю, что все по-русски говорят и перевода не нужно? Ну ладно": В Большом театре на выступлении Путина потерялся переводчик на японский pic.twitter.com/JL1BZ9Zd8j — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 мая 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин трижды оконфузился из-за одного обещания, которое не может выполнить более 10 лет.