Перекладу не потрібно: з Путіним на публіці трапився конфуз

Глава Росії Володимир Путін осоромився під час публічного виступу.

Відео епізоду опублікував журналіст Кремля Дмитро Смирнов на своїй сторінці в Twitter.

Путін напередодні зустрівся з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, після чого публічно виступив з урочистою промовою.

Однак під час виступу російського лідера в Великому театрі в Москві раптово зник перекладач на японську мову.

Глава РФ сприйняв цю ситуацію кумедною і пожартував: "Так розумію, що всі російською говорять, перекладу не потрібно? Ну добре".

"Так розумію, що все по-російськи говорять і перекладу не потрібно? Ну ладно": У Великому театрі на виступі Путіна загубився перекладач на японський pic.twitter.com/JL1BZ9Zd8j - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 26 травня 2018 р

Як повідомлявOBOZREVATEL, Путін тричі осоромився через одну обіцянку, яку не може виконати більше 10 років.