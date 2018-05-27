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Перекладу не потрібно: з Путіним на публіці трапився конфуз

13.3тЧитати новину російською

Глава Росії Володимир Путін осоромився під час публічного виступу.

Відео епізоду опублікував журналіст Кремля Дмитро Смирнов на своїй сторінці в Twitter.

Путін напередодні зустрівся з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, після чого публічно виступив з урочистою промовою.

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Однак під час виступу російського лідера в Великому театрі в Москві раптово зник перекладач на японську мову.

Глава РФ сприйняв цю ситуацію кумедною і пожартував: "Так розумію, що всі російською говорять, перекладу не потрібно? Ну добре".

Як повідомлявOBOZREVATEL, Путін тричі осоромився через одну обіцянку, яку не може виконати більше 10 років.

Особи
Володимир ПутінСіндзо Абе
Місце
РосіяМосква
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