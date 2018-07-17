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"От горшка два вершка": каблуки Путина на встрече с Трампом заинтриговали сеть

7.7тЧитать новость на украинском

В сети пристыдили президента России Владимира Путина, подметив его спецобувь для встречи с главой США Дональдом Трампом.

Бурное обсуждение разгорелось под постом Sandro-Слава Украине в Twitter. Пользователи подчеркнули, что Путин пошел на хитрость из-за того, что рост Трампа составляет 190 см.

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"На встречу с Трампом в Хельсинки кремлевская шмакодявка одела туфли с самым высоким каблуком. Уроду хочется предстать пред Трампом не лилипутом от горшка два вершка, а посолиднее", - пишут в сети.

При этом на фото со встречи видно, что Путин, рост которого "варьируется" от 169 до 171 см неведомым образом действительно оказался не гораздо ниже Трампа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путина высмеяли за то, что тот во время протокольного рукопожатия с американским президентом Дональдом Трампом держался за стул.

Читайте все новости по теме "Встреча Путина и Трампа" на Обозревателе.

Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
США
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
боже мой! какое убожество! какая, невероятная глупость! люди, которые считают себя нормальными, серьезными, позволяют себе такое! я и раньше знал что эта нация ущербна, но не подозревал насколько! хохлы, вы переплюнули сами себя, детей, в детском садике, учат что некрасиво обращать внимание на внешность человека. рыжий он, или низкий, или высокий, или лысый, или еще какой. дети, обычно понимают. хохлы нет! хохлы, вы то сами знаете что сине-желтая лента является всемирно признанным символом больных с синдромом Дауна???
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Зееленфройнд Викентий, тролль Путиносос!!! ПНХ с Укр сайта! Иди отсасывать своему Фюреру-гномику ущербному!!!
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