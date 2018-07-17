"От горшка два вершка": каблуки Путина на встрече с Трампом заинтриговали сеть

В сети пристыдили президента России Владимира Путина, подметив его спецобувь для встречи с главой США Дональдом Трампом.

Бурное обсуждение разгорелось под постом Sandro-Слава Украине в Twitter. Пользователи подчеркнули, что Путин пошел на хитрость из-за того, что рост Трампа составляет 190 см.

"На встречу с Трампом в Хельсинки кремлевская шмакодявка одела туфли с самым высоким каблуком. Уроду хочется предстать пред Трампом не лилипутом от горшка два вершка, а посолиднее", - пишут в сети.

При этом на фото со встречи видно, что Путин, рост которого "варьируется" от 169 до 171 см неведомым образом действительно оказался не гораздо ниже Трампа.

на встречу с Трампом в Хельсинки кремлёвская шмакодявка одела туфли с самым высоким каблуком🤣🤣🤣

уроду хочется предстать пред Трампрм не лилипутом от горшка два вершка,а посолиднее,,, pic.twitter.com/Kn0qzk558U — SANDRO-СЛАВА УКРАИНЕ! (@SANDRO5224) 16 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путина высмеяли за то, что тот во время протокольного рукопожатия с американским президентом Дональдом Трампом держался за стул.