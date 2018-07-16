"Отличные туфли, надо жене взять": Лаврова застукали на выступлении Трампа и Путина

На пресс-конференции президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки министр иностранных дел РФ Сергей Лавров смотрел на обувь супруги американского лидера Мелании Трамп.

"Однажды в Хельсинки: Сергей Лавров и дипломатия взглядов", - подписал фото журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, который и обнародовал снимок в своем Twitter.

Twitter/Дмитрий Смирнов

То, что желтые классические туфли на высоком каблуке привлекли внимание главы МИД, понравилось не всем пользователям.

"Дурень ноги увидел, капец, страна импотентов", "Лавров совершенно не умеет себя вести в обществе красивых женщин. Ведет себя хуже обезьяны", - пишут комментаторы.

Однако были и те, кто воспринял ситуацию с юмором.

"Отличные туфли, надо жене взять...", "Лавров нормальный мужик, смотрит куда надо", "Провоцирует Третью мировую", - отмечают пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, после чего лидеры дали совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу прорывом в отношениях. Однако многие в США раскритиковали его выступление.