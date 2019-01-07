''Знову по Воронежу!'' У мережі висміяли чергове вихваляння Путіна

Президент Росії Володимир Путін похвалився пострілом із гармати Петропавлівської фортеці у Санкт-Петербурзі.

Відео у своєму Twitter показав журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. Пропагандистські ЗМІ повідомили, що разом із президентом РФ право дати залп із Д-30 було надано корінному петербуржцеві, почесному будівельнику Росії Володимиру Бендет, якому якраз виповнилося 85 років.

Російські користувачі не оцінили нового прийому Путіна.

Скріншот з відео

"Знову по Воронежу?", "Перший постріл по Воронежу! Понеслася!", "Це не він у наш суховантаж потрапив, який затонув біля Туреччини?" – іронізують вони.

"Вітаю! Прекрасний полуденний постріл! Потрапили, Володимир Володимирович! - Тут не промахнешся": Путін постріляв з гармати Петропавлівської фортеці pic.twitter.com/g0BX99ejp2 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 7 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін нарвався на критику своїх громадян через відвідування церкви.