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''Знову по Воронежу!'' У мережі висміяли чергове вихваляння Путіна

6.5тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін похвалився пострілом із гармати Петропавлівської фортеці у Санкт-Петербурзі.

Відео у своєму Twitter показав журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. Пропагандистські ЗМІ повідомили, що разом із президентом РФ право дати залп із Д-30 було надано корінному петербуржцеві, почесному будівельнику Росії Володимиру Бендет, якому якраз виповнилося 85 років.

Російські користувачі не оцінили нового прийому Путіна.

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''Знову по Воронежу!'' У мережі висміяли чергове вихваляння Путіна

Скріншот з відео

"Знову по Воронежу?", "Перший постріл по Воронежу! Понеслася!", "Це не він у наш суховантаж потрапив, який затонув біля Туреччини?" – іронізують вони.

''Знову по Воронежу!'' У мережі висміяли чергове вихваляння Путіна
''Знову по Воронежу!'' У мережі висміяли чергове вихваляння Путіна
''Знову по Воронежу!'' У мережі висміяли чергове вихваляння Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін нарвався на критику своїх громадян через відвідування церкви.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Васильев Александр
Васильев Александр
Дэ-Билбля!
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0
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минин евген
минин евген
кацапьё довыёбывается, что педофил пукин кроме воронежа еще и смоленск с ёбургом расхуячит.
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7
0
ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Укросвын Укрожоп, Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная, В оптицi в мене ебучiй москаль Поправка на вiтер та до побачення ! Тiлом 200 за поребрiк, бай-бай...
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3
0
Укросвын Укрожоп
Укросвын Укрожоп
минин евген, та думается шо с начало по кыеву,одэси и львову пиздан..т а дали видно будэ.
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1
8
ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
От Камчатки до мАсквы Взрывы сильные слышны... Это всполыхнули РуссоЖОПЫ, Их поджег Константинополь.
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6
0

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