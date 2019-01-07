''Для кого этот цирк?'' Путин разозлил россиян своей набожностью

Президент России Владимир Путин нарвался на критику своих граждан из-за посещения церкви.

Так, в сети появилось видео, как он целует любимую икону Петра I "Спас Нерукотворный". "Образ, который был с императором при основании Петербурга, во время Полтавской битвы и при его смерти", – подчеркнул в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Пользователи не оценили набожности главы российского государства.

Владимир Путин в церкви Скриншт с видео

"Лицемерие мерзкое. Злодеяния свои прячет за лжеверу, посещая церкви, за лжемилосердие, окружая себя больными детьми, за лжемиролюбие, ведя две войны...", "Для кого этот цирк? ОН в Бога не верит, только в ядерную бомбу", – написали они в комментариях.

Путин и любимая икона Петра I "Спас Нерукотворный": Образ, который был с императором при основании Петербурга, во время Полтавской битвы и при его смерти pic.twitter.com/5KVmiQtfD1 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин был замечен на публике с перевязанным пальцем. О повреждении политика стало известно во время его визита в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге на Рождество.