''Для кого этот цирк?'' Путин разозлил россиян своей набожностью

Президент России Владимир Путин нарвался на критику своих граждан из-за посещения церкви.
Так, в сети появилось видео, как он целует любимую икону Петра I "Спас Нерукотворный". "Образ, который был с императором при основании Петербурга, во время Полтавской битвы и при его смерти", – подчеркнул в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Пользователи не оценили набожности главы российского государства.
Владимир Путин в церкви
Скриншт с видео
"Лицемерие мерзкое. Злодеяния свои прячет за лжеверу, посещая церкви, за лжемилосердие, окружая себя больными детьми, за лжемиролюбие, ведя две войны...", "Для кого этот цирк? ОН в Бога не верит, только в ядерную бомбу", – написали они в комментариях.
Путин и любимая икона Петра I "Спас Нерукотворный": Образ, который был с императором при основании Петербурга, во время Полтавской битвы и при его смерти pic.twitter.com/5KVmiQtfD1— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 января 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин был замечен на публике с перевязанным пальцем. О повреждении политика стало известно во время его визита в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге на Рождество.
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