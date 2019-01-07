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''Для кого этот цирк?'' Путин разозлил россиян своей набожностью

7.8тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин нарвался на критику своих граждан из-за посещения церкви.

Так, в сети появилось видео, как он целует любимую икону Петра I "Спас Нерукотворный". "Образ, который был с императором при основании Петербурга, во время Полтавской битвы и при его смерти", – подчеркнул в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Пользователи не оценили набожности главы российского государства.

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Владимир Путин в церкви

Владимир Путин в церкви

Скриншт с видео

"Лицемерие мерзкое. Злодеяния свои прячет за лжеверу, посещая церкви, за лжемилосердие, окружая себя больными детьми, за лжемиролюбие, ведя две войны...", "Для кого этот цирк? ОН в Бога не верит, только в ядерную бомбу", – написали они в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин был замечен на публике с перевязанным пальцем. О повреждении политика стало известно во время его визита в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге на Рождество.

Читайте все новости по теме "Рождество" на OBOZREVATEL.

Тема
Рождество
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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andrei andrei
andrei andrei
Путин разозлил? Ну да, когда ваш Петя днюет и ночует с попами-раскольниками, участвует в Соборе, катается в Стамбул...короче, реально вмешивается в церковные дела (при догме конституции о разделенности церкви и государства) это нормально? :-) Путин крещенный (в отличие от иудея вальцмана) - имеет полное право на христианские таинства.
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Скала Богдан
Скала Богдан
Так петя 1 також був,, побожний ", собори розганяв, попів за бороди тягав, з церков знімав дзвони, вирізав мирні міста, але для бидла кацапського він цар, і йому все прощається.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Лживые высеры это основа существования преступной майданной банды. Чем бы похвастались через 5 лет узурпации власти продажные майданные воры, если бы не запустили массированную информационную обработку и так не очень развитых мозгов своих граждан, мифами о "российской агрессии", враждебном русском мире", "кровавом Мордоре" и прочей лживой шелухой?
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