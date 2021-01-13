Оптическая иллюзия с "оторванной" головой стала вирусной в сети. Фото и видео

В социальной сети TikTok появились кадры с мужчиной в бассейне, у которого якобы отделилась голова от тела. Причиной "явления" стала оптическая иллюзия с водой.

Этот случай произошел в одном из отелей на острове Барбадос. Короткое видео с "оторванной" головой разместил в своем TikTok Мик Уоллес. Пост разлетелся по интернету и набрал тысячи лайков (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я думаю, что мои мозги немного отстали", – подписал он "безголовые" кадры.

На изображениях видно, что через прозрачные стенки круглого бассейна тело человека в воде исказилось, и голова отсоединилась от тела. По мере приближения камеры и смене ракурса, картинка начала нормализоваться.

В комментариях пользователи объяснили природу явления, другие же посмеялись с походки краба отдыхающего.

"Крабья походка", "Я знаю, это наука… но это просто дико. Мой мозг просто отказывается принимать то, что я вижу", "Это называется преломление", "Сколько времени в своем медовом месяце вы играли в эту игру? Я умираю", – написали пользователи сети под видео.

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