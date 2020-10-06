Оптическая иллюзия с котом-"божеством" вызвала ажиотаж в сети. Фото

В сети вызвала ажиотаж оптическая иллюзия с фотографией кота, который якобы восседает на облаках. Соответствующий пост уже собрал более 241 тысячи репостов и свыше 1,3 млн лайков. Кроме того, он стал вирусным по всему миру.

Забавный снимок опубликовала в Twitter пользователь Аманда Хислоп из Шотландии. "Сфотографировала кота, смотрящего в окно, и случайно превратила его в какого-то бога", – пошутила девушка в подписи.

Фото кота на облаке стало вирусным в сети. Twitter Аманды Хислоп

Секрет оригинальности фотографии заключается в том, что на ней идеально совместились изображение кота и отражение облаков на стекле. Именно поэтому при первом взгляде на снимок кажется, будто животное сидит на небе.

В комментариях под постом люди оставили множество смешных шуток на кошачью тему, фото своих любимцев и мемов.

"В Древнем Египте кошек почитали как богов. Кошки до сих пор это помнят", "Это здорово. Нам нужен Кошачий Бог прямо сейчас, чтобы ударить по Трампу и республиканцах", "Он красивый бог. Мои хулиганы все "мягкие ангелы", "Мерзкие людишки", "Аллилуйя Богу белого кота", – пишут пользователи микроблога.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователи интернета разделились на два лагеря из-за оптической иллюзии с "вращающимся котом". Одни люди утверждали, что проекция животного на ролике крутится по часовой стрелке, а другие – что против.