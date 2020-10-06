Оптична ілюзія з котом-"божеством" викликала ажіотаж у мережі. Фото

У мережі викликала ажіотаж оптична ілюзія з фотографією кота, який нібито сидить на хмарах. Відповідний пост уже зібрав більше 241 тисячі репостів і понад 1,3 млн лайків. Крім того, він став вірусним по всьому світу.

Кумедну світлину опублікувала у Twitter користувачка Аманда Хіслоп із Шотландії. "Сфотографувала кота, який дивиться у вікно, і випадково перетворила його на якогось бога", – пожартувала дівчина в підписі.

Фото кота на хмарі стало вірусним у мережі. Twitter Аманди Хіслоп

Секрет оригінальності фотографії полягає в тому, що на ній ідеально поєдналися зображення кота і відображення хмар на склі. Саме тому за першого погляду на світлину здається, ніби тварина сидить на небі.

У коментарях під постом люди залишили безліч смішних жартів на котячу тему, фото своїх улюбленців і мемів.

"У Стародавньому Єгипті кішок шанували як богів. Кішки досі це пам'ятають", "Це чудово. Нам потрібен Котячий Бог просто зараз, аби вдарити по Трампу і республіканцях", "Він гарний бог. Мої хулігани всі "м'які ангели", "Мерзенні люди", "Алилуя Богу білого кота", – пишуть користувачі мікроблогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачі інтернету розділилися на два табори через оптичну ілюзію з "котом, який обертається". Одні люди стверджували, що проєкція тварини на ролику крутиться за годинниковою стрілкою, а інші – що проти.