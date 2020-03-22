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22 марта • обновлено в 04:20
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Оккупанты выпустили туалетную бумагу в честь оккупации Крыма и Донбасса

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Российские оккупанты оконфузились очередным проявлением псевдопатриотизма. Они выпустили туалетную бумагу в честь оккупации украинского Крыма и части Донбасса.

Фото бессмысленного маркетингового хода показали на странице блога "RoksolanaToday&Крым 25%" в Twitter.

Туалетная бумага "Крым – Россия"

Туалетная бумага "Крым – Россия"

Twitter "RoksolanaToday&Крым 25%"

"Найдите 11 отличий между двумя рулонами туалетной бумаги", – с сарказмом подписал автор публикации фото.

На них изображены рулоны туалетной бумаги с напечатанными надписями "Донбасс наш" и "Крым – Россия. Туалетная бумага "Мечта".

Туалетная бумага "Донбасс наш"

Туалетная бумага "Донбасс наш"

Twitter "RoksolanaToday&Крым 25%"

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года в Министерстве обороны Великобритании посетители заметили рулон туалетной бумаги с лицом российского президента Владимира Путина и оскорбительной надписью по-русски.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
российская пропаганда Война на Донбассе Аннексия Крыма
Место
Украина
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