Российские оккупанты оконфузились очередным проявлением псевдопатриотизма. Они выпустили туалетную бумагу в честь оккупации украинского Крыма и части Донбасса.

Фото бессмысленного маркетингового хода показали на странице блога "RoksolanaToday&Крым 25%" в Twitter.

Туалетная бумага "Крым – Россия" Twitter "RoksolanaToday&Крым 25%"

"Найдите 11 отличий между двумя рулонами туалетной бумаги", – с сарказмом подписал автор публикации фото.

На них изображены рулоны туалетной бумаги с напечатанными надписями "Донбасс наш" и "Крым – Россия. Туалетная бумага "Мечта".

Туалетная бумага "Донбасс наш" Twitter "RoksolanaToday&Крым 25%"

Найдите 11 отличий между двумя рулонами туалетной бумаги... pic.twitter.com/JXznbck2mY — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 21, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года в Министерстве обороны Великобритании посетители заметили рулон туалетной бумаги с лицом российского президента Владимира Путина и оскорбительной надписью по-русски.

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