Російські окупанти осоромилися черговим проявом псевдопатріотизму. Вони випустили туалетний папір на честь окупації українського Криму і частини Донбасу.

Фото безглуздого маркетингового ходу показали на сторінці блогу "RoksolanaToday&Крим 25%" у Twitter.

Туалетний папір "Крим – Росія" Twitter "RoksolanaToday&Крим 25%"

"Знайдіть 11 відмінностей між двома рулонами туалетного паперу", – із сарказмом підписав автор публікації фото.

На них зображені рулони туалетного паперу з надрукованими написами "Донбас наш" і "Крим – Росія. Туалетний папір "Мрія".

Туалетний папір "Донбас наш" Twitter "RoksolanaToday&Крим 25%"

Знайдіть 11 відмінностей між двома рулонами туалетного паперу ... pic.twitter.com/JXznbck2mY - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) March 21, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2019 року в Міністерстві оборони Великобританії відвідувачі помітили рулон туалетного паперу з обличчям російського президента Володимира Путіна і образливим написом російською.

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