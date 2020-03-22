Російські окупанти осоромилися черговим проявом псевдопатріотизму. Вони випустили туалетний папір на честь окупації українського Криму і частини Донбасу.
Фото безглуздого маркетингового ходу показали на сторінці блогу "RoksolanaToday&Крим 25%" у Twitter.
Туалетний папір "Крим – Росія"
Twitter "RoksolanaToday&Крим 25%"
"Знайдіть 11 відмінностей між двома рулонами туалетного паперу", – із сарказмом підписав автор публікації фото.
На них зображені рулони туалетного паперу з надрукованими написами "Донбас наш" і "Крим – Росія. Туалетний папір "Мрія".
Туалетний папір "Донбас наш"
Twitter "RoksolanaToday&Крим 25%"
Знайдіть 11 відмінностей між двома рулонами туалетного паперу ... pic.twitter.com/JXznbck2mY- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) March 21, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2019 року в Міністерстві оборони Великобританії відвідувачі помітили рулон туалетного паперу з обличчям російського президента Володимира Путіна і образливим написом російською.
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