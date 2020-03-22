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22 березня • оновлено в 05:30
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Окупанти випустили туалетний папір на честь окупації Криму і Донбасу

1.6т
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Російські окупанти осоромилися черговим проявом псевдопатріотизму. Вони випустили туалетний папір на честь окупації українського Криму і частини Донбасу.

Фото безглуздого маркетингового ходу показали на сторінці блогу "RoksolanaToday&Крим 25%" у Twitter.

Туалетний папір "Крим – Росія"

Туалетний папір "Крим – Росія"

Twitter "RoksolanaToday&Крим 25%"

"Знайдіть 11 відмінностей між двома рулонами туалетного паперу", – із сарказмом підписав автор публікації фото.

На них зображені рулони туалетного паперу з надрукованими написами "Донбас наш" і "Крим – Росія. Туалетний папір "Мрія".

Туалетний папір "Донбас наш"

Туалетний папір "Донбас наш"

Twitter "RoksolanaToday&Крим 25%"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2019 року в Міністерстві оборони Великобританії відвідувачі помітили рулон туалетного паперу з обличчям російського президента Володимира Путіна і образливим написом російською.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда Війна на Донбасі Анексія Криму
Місце
Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А почему доннбасс у них наш если у чурок всего 10% востока остальное у ВСУ?даже ни одного района у них нет))))
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