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"Обо*раться при виде НАТО!" В сети высмеяли новые российские танки

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Пользователи сети высмеяли нововведение, которое появилось в конструкции российского танка "Армата".

Украинский журналист Роман Цимбалюк в Facebook опубликовал новость о том, что россияне оборудовали танк "Армата" туалетом.

"Что самое главное в танке?!" – иронично отметил он.

"Здесь основное ограничение - нет возможности справлять естественные надобности. То есть, вода и сухой паек в танке есть, но все остальное, извините, не предусмотрено. Проблему удалось решить только в машинах на платформе "Армата", – хвастались российские инженеры.

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При этом в сети высмеяли главную инновацию российских танков.

"Можно обо*раться не выходя из танка. Гениально!", "Туалет, в смысле помойное ведро поставили?", "Теперь все стало ясно. Туалет на колесах. Сколково не дремлет. Переплюнули НАТО!", "Ta ладно, неужели таки прорезали в полу дырку?", "Чтобы сразу класть кирпичи при виде войск НАТО", "Количество желающих идти в танкисты резко сократилось", – смеялись в сети.

"Обо*раться при виде НАТО!" В сети высмеяли новые российские танки

Скриншот

"Обо*раться при виде НАТО!" В сети высмеяли новые российские танки

Скриншот

"Обо*раться при виде НАТО!" В сети высмеяли новые российские танки

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в России политики опозорились с поздравлениями к 8 Марта.

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Место
Россия
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
При виде нато я тоже обосрался бы от смеха! Так и представляю себе как буду поднимать на вилы губастенького негра в сибирских лесах. Ох, умора))))))))))
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минин евген
минин евген
немытые росисяне быстро превращается в засранное кацапьё. нано туалеты же ж, из сколково? в пелерации, якобы учёные, со своими некими инновациями - впереди планнты ваей.
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Задов Лева
Задов Лева
минин евген, вот обосрут москали свои танковые унитаза, вот тут и появятся профессионалы по мытью унитазов с Галиции ....
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Задов Лева
Задов Лева
Chesny Victor, даун, ты и в армии то не служил?
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