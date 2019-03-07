"Обо*раться при виде НАТО!" В сети высмеяли новые российские танки

Пользователи сети высмеяли нововведение, которое появилось в конструкции российского танка "Армата".

Украинский журналист Роман Цимбалюк в Facebook опубликовал новость о том, что россияне оборудовали танк "Армата" туалетом.

"Что самое главное в танке?!" – иронично отметил он.

"Здесь основное ограничение - нет возможности справлять естественные надобности. То есть, вода и сухой паек в танке есть, но все остальное, извините, не предусмотрено. Проблему удалось решить только в машинах на платформе "Армата", – хвастались российские инженеры.

При этом в сети высмеяли главную инновацию российских танков.

"Можно обо*раться не выходя из танка. Гениально!", "Туалет, в смысле помойное ведро поставили?", "Теперь все стало ясно. Туалет на колесах. Сколково не дремлет. Переплюнули НАТО!", "Ta ладно, неужели таки прорезали в полу дырку?", "Чтобы сразу класть кирпичи при виде войск НАТО", "Количество желающих идти в танкисты резко сократилось", – смеялись в сети.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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